LA OMT PREVÉ UN CRECIMIENTO MUNDIAL DE TURISTAS DEL 4% EN 2018

El nuevo secretario de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, auguró este martes un crecimiento mundial del número de turistas de entre el 3% y el 4%, reforzado principalmente por ciudadanos de China y la India.



Así lo indicó durante su intervención en el Foro España Internacional organizado por Nueva Economía Fórum, que contó con la presentación de la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asían.

A este respecto, recalcó que el turismo “no tiene fin”, aunque reconoció que en los últimos años “ha habido algunas excepciones en algunos países”.

En cuanto a la previsión para España, Pololikashvili indicó que “nadie puede hablar” y recordó que hace tres España tuvo 42 millones de turistas y “nadie podía esperar que durante dos años se alcanzasen crecimientos de entre el 20% y el 25%, que es muy alto”, por lo que felicitó la labor del Gobierno y del mundo empresarial.

“Creo que esta dinámica va a seguir porque España es un país muy bonito, muy diverso y muy querido”, apuntó. Por ello, “nosotros como organización, lo que podamos hacer lo haremos”, para lograr que haya más turistas en España y en el mundo “aunque alguna gente no le guste”.

Por su parte, Asían no quiso dar datos de la llegada de turistas en 2017 ni hacer una previsión para 2018, pero recalcó la importancia que ha tenido el turismo en España, donde “se ha incrementado de una manera notable las cifras”.

“El turismo es el sector que más riqueza ha creado en los últimos años, que ha creado empleo cuando otros no podían hacerlo y que mejor ha resistido los embates de una crisis profunda”, valoró Asían.

En este sentido, la secretaria de Estado de Turismo reconoció que “nos proponemos crecer y crecer mejor”. Por ello, apuntó que “queremos que la fuerza de crecimiento, creación de riqueza y empleo llegue a todo el territorio nacional”.

Además, quiso felicitar al sector, tanto a trabajadores como a empresarios, ya que “España gusta porque tenemos mucha riqueza cultural, patrimonial, sol, playa, paisajes, pero también porque tenemos una excelente labor profesional de empresarios y trabajadores”.

También quiso poner de manifiesto que el Gobierno de España tiene una estrategia para que este crecimiento “sea generalizado y llegue a todos los ciudadanos en forma de bienestar, crecimiento económico y empleo”, y concluyó que durante 2018 “va a ser posible ponerlo en práctica”.



