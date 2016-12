Gobierno y PSOE acuerdan prohibir que se corte la luz a los necesitados

Tras el salario mínimo, Gobierno y PSOE vuelven a cerrar un acuerdo de corte socialdemócrata que deja fuera a Ciudadanos y Podemos.

El acuerdo consiste en obligar a las comercializadoras de electricidad a financiar el 100% del bono social que impedirá que se corte la luz a las personas sin recursos. Lo han firmado ante los fotógrafos, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, y el portavoz de la Gestora del PSOE, Antonio Hernando.

El pacto que hoy han cerrado el Ejecutivo y el PSOE supone que en el Real Decreto que incluirá la nueva financiación se contemple la reforma de la Ley Eléctrica para prohibir por ley los cortes en el suministro eléctrico a familias sin recursos que no pueden afrontar el recibo de la luz o el gas.

Golpe de bipartidismo

Nadal ha criticado la inacción del resto de los partidos políticos. Asegura que no han atendido siquiera a la propuesta del Partido Popular. Ciudadanos niega la mayor: no han recibido nada, aseguran. Podemos ha dicho que no cuenten con él para "hacerse fotos con el PP".

Nadal ha recordado que el pasado 2 de diciembre el Ejecutivo envió el documento con la propuesta de financiación del bono social a los partidos políticos y "nadie envió ninguna aportación para decir qué opinaban sobre el texto ni qué querían hacer", salvo el PSOE.

El ministro ha señalado que se produjeron dos reuniones bilaterales con todos los grupos parlamentarios y posteriormente encuentros bilaterales para explicarles que el Gobierno quería redactar un texto "cerrado" a través de un Real Decreto Ley para evitar un trámite largo que generara inseguridades.

Al respecto, el Ejecutivo les requirió sus propuestas para que ese documento quedara cerrado para su aprobación definitiva.

La propuesta que el PSOE le había trasladado al Gobierno vincula la aprobación del Real Decreto que regule la financiación del bono social a que se modifique de forma urgente el artículo 42.1 del sector eléctrico para evitar la interrupción del suministro a familias muy vulnerables.

También exigen que los consumidores más vulnerables accedan a un precio de la electricidad en función de sus ingresos y no del mercado.