Nadal defiende las medidas para evitar el desvío de dinero público en Cataluña y reprocha a ERC presiones a interventora

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha defendido este jueves que el Ministerio de Hacienda tomó las "medidas necesarias" para garantizar que el gasto público tuviese controles "extraordinarios" en Cataluña y no hubiese desvíos, aunque pudo haber un uso "no correcto" de determinadas infraestructuras y espacios públicos. También ha reprochado a ERC sus presiones a la interventora de la Generalitat para no dar información al Estado.