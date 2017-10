CCOO PIDE UN NUEVO MARCO NORMATIVO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DUAL

Google Plus

CCOO reclamó este viernes un nuevo marco normativo para mejorar la calidad de la formación y la inserción laboral de los jóvenes.

En un comunicado, el sindicato señaló que la actual normativa sobre formación dual, es “muy deficitaria” y que ésta no mejora la cualificación de los jóvenes ni les ayuda a conseguir trabajos estables.

En este sentido, la central sindical hizo referencia a que la Comisión Europea presentó recientemente una propuesta de recomendación para mejorar la calidad de los programas de formación dual, señalando como primera condición una regulación ‘de calidad’.

Por un lado, CCOO indicó que la actual ley define como formación dual la que se realiza a través del contrato de formación y los programas del sistema educativo que cumplen determinadas condiciones, de forma que, según se acceda de una u otra forma, “los jóvenes tienen distintas garantías y derechos en relación a su formación y a la protección y reconocimiento mientras están en la empresa”.

Por otra parte, el sindicato criticó que la reforma laboral de 2012, que amplió la edad para recibir formación dual hasta los 30 años con el argumento de facilitar la inserción de los jóvenes y amplió su duración hasta los tres años, ha dado lugar a una disminución de los contratos a menores de 24 años e incrementado significativamente los de personas con estudios superiores.

Asimismo, CCOO señaló que entre 2012 y 2015 sólo el 2% de los contratos se convirtieron en indefinidos, porcentaje que subió en el 2016 al 23% (de un total de 46.380 contratos), siendo el 63% de ellos a mayores de 24 años.

En consecuencia, para mejorar esta situación, el sindicato reclama “un marco normativo coherente y que garantice que los jóvenes se cualifican y no son explotados a cuenta de la competencia por cualquier empleo. No podemos aceptar propuestas que insistan en la precarización, como la presentada por CEOE en el marco del III Congreso de la Alianza por la Formación Dual realizado en Valencia”.

Por su parte, la secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO, Lola Santillana, afirmó que “la calidad del empleo depende de la recuperación de los derechos laborales y el impulso a través de la inversión pública de un modelo productivo en el que ganen peso los sectores que propicien el bienestar general y la sostenibilidad ambiental, como la educación, sanidad, transporte, gestión de recursos comunes, agroecología, biodiversidad, modelo energético. La formación dual debería jugar un papel fundamental en esa ‘transición justa’, convocando a las y los jóvenes a participar en la misma”.

