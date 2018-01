NH DICE NO A BARCELÓ

El Consejo de Administración de NH Hotel Group ha rechazado por unanimidad la oferta realizada por Barceló para fusionar estas cadenas hoteleras españolas.



Así lo ha comunicado NH a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en un hecho relevante en el que explica que “la decisión ha sido tomada en defensa tanto del interés social de la sociedad como de los intereses de todos los accionistas”.

El 20 de noviembre de 2017 el Grupo Barceló dio un periodo de tres meses (que vencía en febrero) a NH para llegar a un acuerdo que concretara la fusión de ambas hoteleras con el fin de crear “un campeón nacional”.

NH explica que la decisión se basa en un análisis financiero realizado por Bank of America que concluye que la estructura contemplada no permitiría crear valor para el accionista por encima del proyecto independiente de la hotelera. Entre otros aspectos, el estudio no considera apropiados ni el valor intrínseco asignado a NH por la oferta de Barceló ni su alcance ni la ecuación del canje ofrecida.

También rechaza que la propuesta no ofrezca una prima de control real sobre la valoración de mercado de NH, que no tenga en cuenta su potencial de revalorización, ni su capacidad de crecimiento, ni el valor de sus activos urbanos en Europa. Por último, rechaza especialmente que la oferta carezca de liquidez para los accionistas de NH.

Por todo ello, el Consejo ratifica su “confianza plena” en el plan estratégico en vigor de la cadena con el objetivo de que pueda participar en el futuro en la tendencia de consolidación del sector hotelero.

De hecho, afirma que el rechazo a Barceló “no condiciona ni impide el análisis de otras futuras oportunidades estratégicas que serán evaluadas en función del valor real que estén en condiciones de generar al conjunto de accionistas en el marco de las tendencias de consolidación imperantes en el sector”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso