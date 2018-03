NADAL: "EL ACUERDO ACS-ATLANTIA TIENE TODA LA LÓGICA”

Google Plus

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, aseguró este jueves que el acuerdo ACS-Atlantia sobre Abertis “tiene toda la lógica”, porque las dos empresas aspirantes a la concesionaria de autopistas han optado por el entendimiento y por mirar su bolsillo en lugar de “pelear” entre ellas.



En una entrevista con Onda Cero, recogida por Servimedia, Nadal consideró el acuerdo “más que correcto”, porque apunta a “una buena salida para que haya un proyecto empresarial importante para España” a partir de la actual Abertis.

Según el titular de Energía, el Gobierno “no se ha implicado fuera de lo que son nuestras atribuciones” en la fructificación de las negociaciones ACS-Atlantia, y no le consta que Mariano Rajoy se reuniera días atrás con el presidente de ACS, Florentino Pérez, como han señalado distintas informaciones.

Sobre el operador satelital Hispasat, participado por Abertis, dijo que ahora toca esperar a ver la nueva oferta que han anunciado los futuros responsables de Abertis. Entretanto, el Ejecutivo, antes de dar luz verde, seguirá manteniendo su tesis de que Hispasat necesita un gestor que “conozca ese mercado estratégico” y que vele por los intereses generales del país, para que no se repitan “malas experiencias” del pasado. Nadal aludió a la entrada de la italiana Enel en la eléctrica Endesa, que "dedica los beneficios a dividendos y no invierte" en España.



