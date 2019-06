Motivos por los cuales debes mejorar tu autoestima

Contenido patrocinado

El problema de las personas con baja autoestima es que no logran identificar sus cualidades, llegando a pensar incluso, que carecen por completo de ellas. Mejorar el concepto que tienes de tí mismo contribuirá a mejorar la autoestima, alcanzar tus objetivos y lograr una vida plena de felicidad.

La autoestima es la impresión que tenemos de nosotros mismos, cómo nos percibimos respecto a los otros y cuáles son las evaluaciones que realizamos de nuestras propias habilidades, dicha percepción no es hereditaria, sino que se forma de acuerdo a nuestro entorno. En ocasiones, un mal ambiente puede contribuir a una baja autoestima, lo cual genera sentimientos de culpa y rechazo hacia uno mismo, e impide que logremos trazar nuestros objetivos de vida.

Para lograr un cambio real de tu pensamiento, debes aprender sobre como mejorar la autoestima y controlar los miedos de probar nuevas experiencias o cambios radicales que puedan surgir en la vida cotidiana. A continuación, te explicaremos los motivos para mejorar la autoestima y cuál sería la ventaja de cultivar pensamientos positivos sobre uno mismo.





Asimilarás mejor el pasado

La mayoría de las veces, la baja autoestima está relacionada con algún trauma o experiencia pasada. Puede ser que tus padres sólo hayan señalado tus errores, o que tus profesores piensen que nunca lograrías obtener las mejores notas en clase. En estos casos, debes pensar que el pasado ya no se puede cambiar, pero que eso no quiere decir que pueda influir en tu presente y futuro.

Una vez que identifiques el origen de tus problemas, trabaja en ellos y empieza a identificar las cosas positivas de tu vida. ¿Qué has logrado hasta ahora? ¿Quizás conseguiste estudiar la carrera de tus sueños? ¿Has aprendido a cocinar por tí mismo leyendo recetas o viendo tutoriales de internet? ¿Has ganado algún concurso? Dichos logros también forman parte de tu pasado, analízalos bien y verás como poco a poco, tus traumas de la niñez y adolescencia, se irán disipando.





Mejorarás tus relaciones sociales

Las consecuencias de una baja autoestima están relacionadas con el aislamiento social. Quizás hayas rechazado invitaciones de salidas con tus amigos, o has dejado de participar de ciertas actividades porque pensabas que nadie te apreciaba. Incluso te preguntas constantemente qué piensan las personas de tí, los cuales casi siempre están llenos de pensamientos negativos.

Para superar esta etapa, lo importante es dejar de pensar que el mundo gira en torno a tí y centrarte en los demás. A veces, prestar atención afuera, contribuye a encontrar a personas que ayuden a mejorar tu autoestima, así como también ayudará a expandir tu círculo y probar nuevas experiencias.





Aumentarás la confianza

La autoestima va acompañada de la confianza hacia uno mismo. ¿Cuántas veces has rechazado realizar alguna actividad sólo por falta de confianza? Aquel concurso, puesto de trabajo, o incluso, un evento recreativo, pudieron servir de algo para tí pero, por temor a hacer el ridículo, siempre los has pospuesto una y otra vez sin ninguna explicación.

Para aumentar la confianza, debes reconocer tus miedos y superarlos. También debes realizar ejercicios para lograr resultados a corto plazo. El movimiento físico libera endorfinas y reduce los niveles de cortisol, contribuyendo así a una mejor calidad de vida. Otra cosa que puedes hacer es practicar tu postura. La espalda encorvada es sinónimo de inseguridad y tristeza. Si comienzas a caminar erguido o levantar la cabeza en tus momentos de tristeza por unos minutos, lograrás reforzar tu confianza y sentirte mucho mejor.





Mejorarás tu estilo de vida

Si no lo intentas, nunca sabrás el resultado. Si bien la salida rápida es posponer una actividad o una situación, sólo contribuirá a disminuir tu autoestima, hazlo aunque fracases. De esa forma, podrás saber realmente cuáles son tus fortalezas y debilidades, trabajar en ellos y lograr así una mejora de la autoestima.

Las debilidades sirven para conocer nuestras propias limitaciones, recuerda que eres un ser humano, es normal que no puedas hacer muchas cosas. Sin embargo, que eso no te limite para hacer lo que deseas en la vida. Cuando sepas tus debilidades, analiza tus fortalezas y felicítate por ellas. Durante mucho tiempo, has sido duro contigo mismo pensando sólo en tus defectos, es momento de autocompadecerte y mejorar tu vida, con tus virtudes.