Moreno anuncia la eliminación de Sucesiones y Donaciones en Andalucía para el próximo 9 de abril

En un desayuno informativo de Unicaja Banco y diario SUR, Moreno ha adelantado que el 9 de abril "pasará a ser historia dentro de la política fiscal" de Andalucía por la eliminación del impuesto, recordando que se trata de un tributo "injusto y limitador del desarrollo".

Concretamente, en la modalidad de Sucesiones se bonificará el 99% de la cuota del impuesto para adquisiciones por cónyuges y parientes directos (Grupos I y II). En el Grupo I se benefician los descendientes y adoptados menores de 21 años; mientras que en el Grupo II, los descendientes y adoptados de 21 años o más, los cónyuges, los ascendientes y los adoptados, podrán acogerse a la bonificación.

Así, ha expuesto que padres y madres con hijos con dificultades a los que quieran auxiliar económicamente podrán hacerlo sin tener que pagar una elevada cantidad. Ha puesto como ejemplo que si unos progenitores quieren donar a sus hijos 10.000 euros ahora tendrían que pagar 782 euros y a partir del día 9 de abril, 7,82 euros.

En la pasada legislatura se aprobó una modificación del impuesto, de modo que en la actualidad ya solo pagaban en la región aquellos que heredaban por persona (de padres a hijos) más de un millón de euros.

Cuestionado por la bajada masiva de impuestos, Moreno ha indicado que "es un reto" en esta legislatura, pero ha advertido de que Andalucía "no es una isla" y depende también del comportamiento de la economía nacional e internacional.

Sí ha reiterado que el objetivo es que la comunidad andaluza tenga el mismo nivel de presión fiscal que la Comunidad de Madrid.

SILENCIO ADMINISTRATIVO PARA TRÁMITES URBANÍSTICOS

Por otra parte, ha asegurado que "dentro de muy poquito" el Gobierno andaluz aplicará el silencio administrativo positivo para trámites urbanísticos parciales, asegurando que si en 15 días el Ejecutivo autonómico no contesta a la consulta realizada por los ayuntamientos estos serán "libres para actuar".

"No van a tener el freno, la cortapisa de una Administración que no ha sido diligente", ha sostenido Moreno, quien ha subrayado, no obstante, que se hará "siempre dentro de la ley".

Así, ha dejado claro que no se quiere que la Junta de Andalucía "sea un tapón por no contestar o decir siempre que no".

Moreno ha aludido también al canon del agua, incidiendo en que su Gobierno se plantea la depuración de las aguas residuales como una "prioridad".

De hecho, ha informado de que prevén modificar la normativa para que el dinero recaudado por esta tasa se gaste en canalizaciones para conectar presas y otras interconexiones, como por ejemplo de Málaga capital a la comarca de la Axarquía.

En este sentido, ha afeado que el dinero de este canon no se haya invertido "en lo que debiera; se gastó en otras cosas".

Según el presidente andaluz, su Ejecutivo hará "política hídrica ante la necesidad de agua de Andalucía".

VIVIENDAS ALEGALES Y PRESUPUESTOS

Preguntado sobre las viviendas alegales, el presidente de la Junta ha anunciado que en un periodo de "mes o mes y medio" su gobierno va a impulsar una serie de modificaciones de carácter legal en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para pasar "de la alegalidad a la normalidad" en un asunto que afecta a más de 300.000 familias en Andalucía y con el objetivo de que en la presente legislatura se resuelvan al menos "el 90 por ciento" de los casos.

Tras asegurar que este problema "hay que resolverlo", Moreno ha querido distinguir entre "quienes actuaron de buena fe y quienes lo hicieron con conocimiento de causa".

Según ha indicado, se va a trabajar de manera conjunta con los plataformas de afectados y con los ayuntamientos para poner en marcha una serie de medidas que den "una segunda oportunidad" a muchas familias afectadas en Andalucía por esta situación.

A su vez, ha subrayado que están trabajando, a la vez, en dos presupuestos, el de 2019, que se prevé entregar el próximo mes de mayo; y el de 2020, para que en septiembre se puedan presentar a la Cámara autonómica.

Sí ha incidido en que quiere unos presupuestos "buenos, realistas y que reflejen el cambio político que necesita Andalucía".

En este punto, ha pedido al resto de partidos que sean "responsables y estén a la altura", confiando en que no pongan "palos en las ruedas".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, sobre la financiación autonómica de Andalucía, ha reiterado que esta comunidad "está mal financiada", incidiendo en que el "mal acuerdo" de hace años y la ley de financiación autonómica han supuesto "un menoscabo de fondos".

El presidente andaluz ha afirmado que es partidario de un nuevo modelo de financiación autonómica que "equipare a Andalucía con sus necesidades reales".

Para ello, ha abogado por incrementar esa partida y que haya un modelo "equilibrado y justo para todas las comunidades autónomas donde podamos hacer un ejercicio de desarrollo de nuestras competencias con normalidad".