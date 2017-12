Montoro dice a los interventores de las CCAA que ellos son los responsables de cumplir con la regla de gasto

Montoro, que ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria, insistió en la importancia del cumplimiento de la regla de gasto, que este año fijaba que el gasto público de las comunidades no podía crecer más del 2,1%, y añadió que los interventores generales de las comunidades deben consultar con la Administración General del Estado las "dudas" que sobre su cumplimiento puedan tener y "no promover que los responsables políticos digan que están cumpliendo cuando no están cumpliendo".

De esta forma, afirmó que si no se cumple la regla de gasto, como así ha advertido Hacienda a los interventores de diez comunidades autónomas, el Gobierno tiene que aplicar la Ley de Estabilidad, que contempla medidas coercitivas.

"La mayoría de las CC.AA. van a cumplir el objetivo de déficit y es el momento de insistir en que el cumplimiento de la regla de gasto forma parte el objetivo de estabilidad y es responsabilidad de las intervenciones generales de las CC.AA., como lo es para las intervenciones de los ayuntamientos", subrayó Montoro.

Asimismo, aseguró que este esfuerzo también lo está haciendo la Administración General del Estado, al tiempo que los ingresos están creciendo "a buen ritmo", "muy cercano" a la previsión presupuestaria, lo que va a permitir que este año España "se quede al borde de salir del procedimiento de déficit excesivo", que abandonará "con seguridad" en 2018.