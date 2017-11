Montoro celebra que los ingresos por IVA crezcan el doble que el consumo por la lucha contra el fraude fiscal

Durante la interpelación dirigida por la diputada socialista Patricia Blanquer al ministro de Hacienda, ha esgrimido que la media de la recaudación, durante los últimos cinco años, supone más de 13.000 millones al año, frente a los 8.800 millones en los cinco años anteriores.

"¿Eso no es luchar con más eficacia?", se ha preguntado. Según Montoro, estas cifras "nunca" se habían "vivido" en la Hacienda pública. "Me parecía imposible, insoñable", ha dicho, criticando que el PSOE no apoyara las medidas tributarias aprobadas en 2012, a las que ha atribuido, al menos en parte, la mejora en la recomendación fiscal.

Estas medidas, ha esgrimido el ministro, permiten que las declaraciones incluidas en la amnistía fiscal no hayan prescrito, por lo que pueden incurrir en delito fiscal. Respecto a si hubo amnistía o no, extremo que ha vuelto a negar este miércoles, Montoro ha reconocido haber "perdido la batalla de la comunicación". "Como tantas otras, pero no la de las cifras", ha dicho.

EL POZO DE LA AMNISTÍA

En este sentido, ha instado a los socialistas a que, en la moción que registrarán como consecuencia de esta interpelación, no vuelvan a aludir a la amnistía fiscal, sino que pueda ser votada por el PP. "Ustedes verán si quieren sacar agua de ese pozo. Ese pozo está más seco...", ha ironizado.

Por último, ha asegurado a la diputada socialista que "la disposición del Gobierno es completa y total" para aprobar nuevas medidas contra el fraude, tanto para acordar disposiciones normativas comunitarias, como para pactar un nuevo proyecto de ley.

"LLEVA SEIS AÑOS, HAGA SU TRABAJO"

Esta invitación ha indignado a Blanquer, que ha recordado que el ministro lleva al frente de Hacienda casi seis años, por lo que ha instado, en vehemente tono, que "haga su trabajo", y ha lamentado que no contestara a ninguna de las propuestas lanzadas.

Así, la diputada socialista ha incidido en la necesidad de contar con un registro financiero internacional, del pago de impuestos de las multinacionales, un nuevo Estatuto de la AEAT, una renovada estrategia contra el fraude fiscal, y desarrollar un reglamento de paraísos fiscales y endurecimiento de las sanciones.

También ha criticado el "triunfalismo" del ministro sobre los datos de la lucha contra el fraude fiscal, y ha mostrado un gráfico con el que ilustraba una caída de los delitos fiscales del 50%, en relación al anterior Ejecutivo socialista. "No nos diga que no se perseguía el fraude fiscal", ha dicho, a lo que el ministro ha replicado que los delitos "los deciden los tribunales, no la AEAT".

RETROCESO EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Durante su intervención, Patricia Blanquer también ha lamentado que los efectos de las nuevas medidas fiscales "aún no son visibles" por lo que no conocen si el intercambio de información "será relevante". En todo caso, ha señalado que escándalos como el reciente de los 'Paradise Papers' "demuestran que los gobiernos no están siendo contundentes".

Particularmente en España --donde el coste de la fuga a paraísos fiscales y elusión de impuestos cuesta a las arcas públicas 11.000 millones al año, ha dicho-- la situación "se agrava" porque "no es que no se avance, sino que la situación se ha deteriorado".

Al respecto, ha criticado que, en lugar de tributarse a un 10%, se permitiera regularizar al 3%, obteniéndose 2.800 millones menos, y que la erosión fiscal destapada con la amnistía supusiera únicamente un 3% del total, lo que significa que el 97% sigue fuera del radar de la AEAT.