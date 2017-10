Montoro defiende que el gasto social subirá en 2018 si hay Presupuestos y PSOE le tilda de "trilero fiscal"

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Pleno del Congreso, el portavoz económico de los socialistas, Pedro Saura, ha preguntado al ministro si considera "adecuada la reducción del gasto social que recoge" este plan. "No me aparece adecuado porque es que no existe", ha zanjado Montoro.

Así, ha señalado que la previsión del Gobierno pasa por un incremento de las partidas dedicadas a Sanidad desde los 67.578 millones de euros en 2016 a los 70.804 millones para 2018; en Educación de 44.640 a 46.688 millones; y en protección social, de 188.154 a 197.158 millones de euros. "¿Me puede decir qué problema tiene su grupo con una proyección de Presupuestos que lo que hace es incrementar el gasto social?", ha preguntado.

Por ello, ha pedido a Saura que "deje de hacer afirmaciones que están induciendo a una confusión" y le ha instado a "que se siente a ver los contenidos del gasto social de los próximos Presupuestos, como han hecho otros grupos", y que así se aseguren que estas partidas se incrementan "como viene ocurriendo durante estos últimos ejercicios", ha asegurado.

EL PSOE INSISTE QUE NO CUENTEN CON ÉL

"Ya saca usted el trilero fiscal que lleva dentro, ya ha vuelto con las trampas", ha replicado Saura, recordándole que para este tipo de comparaciones, al igual que se hace con el déficit público, se recurre a una comparativa con el PIB, y que si en 2011 el gasto social suponía el 28% de la riqueza nacional, en 2018 está previsto que suponga un 26% y en 2020, el 25%.

"Vamos a tener el gasto educativo que teníamos hace 25 años. Por eso es incompatible su modelo fiscal y presupuestario con el del PSOE, porque para ustedes el gasto social va perdiendo peso en la riqueza social, esa es la diferencia", ha subrayado Saura, lamentando que "la derecha no ha entendido que el crecimiento económico no llega a la mayoría social".

Por ello, ha defendido que el gasto social, el Estado del Bienestar y una política fiscal "justa" son necesarios "más que nunca". "Por eso no entendemos y no compartimos que esté financiando el crecimiento económico con desigualdad e injusticia", ha espetado, insistiendo al ministro que "para esa política fiscal, económica, y esa política presupuestaria" no cuente ni con su "aval" ni con su "voto".

Montoro ha lamentado estas declaraciones, y ha reiterado su invitación a negociar el proyecto de Presupuestos, invitándole "a que se baje de sus tópicos". "Somos un Gobierno en minoría y tiene la oportunidad de negociar el contenido de los Presupuestos", le ha tentado, una vez más.