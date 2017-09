Montoro entabla contactos con los partidos canarios a una semana de elevar los Presupuestos al Gobierno

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha entablado encuentros este miércoles en el Congreso con sus socios presupuestarios Nueva Canarias y Coalición Canaria con el fin de acercar posturas de cara a la próxima tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

El Gobierno ya contó con el respaldo de los dos diputados nacionalistas canarios para sacar adelante las cuentas de 2017 y confía poder hacerlo en las del próximo año, ya que necesita su apoyo, o como mínimo la abstención de uno de ellos, si quiere volver a aprobar unos nuevos Presupuestos.

En el caso de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE, su diputado Pedro Quevedo ha comentado a los medios de comunicación en el patio del Congreso que el propio ministro le había emplazado a iniciar los contactos, aunque únicamente han tratado "cuestiones generales", sin que se haya producido ningún intercambio de documentación.

A pesar de que considera "precipitadísimo" valorar cuál será la estrategia de su formación ante la tramitación de las cuentas, sí que ha afirmado que cree que será en el trámite de enmiendas, una vez superado el debate de totalidad, en el que podrá introducir los compromisos que llegue a adquirir con el Gobierno para su comunidad.

NO DESCARTA UNA NUEVA ENMIENDA A LA TOTALIDAD

"Creo que tendremos que ir al trámite de enmiendas, es lo más sensato", ha aseverado, aunque ha señalado también que esta cuestión, tanto las propuestas que llevará a la negociación con Hacienda, deberá decidirse en la Ejecutiva de su formación.

También deberán decir allí la posibilidad de que, al igual que el año pasado, presente una enmienda a la totalidad a las cuentas, de las que aún no conoce "las líneas maestras". Máxime teniendo en cuenta que, ha dicho, "desde el punto de vista ideológico el PP y NC no estamos precisamente cerca". "No estamos aquí convalidando las políticas generales del PP, y a lo mejor la mejor forma de expresarlo es con una enmienda a totalidad", ha subrayado.

En todo caso, Quevedo ha querido desvincular la negociación de los Presupuestos con la convocatoria del referéndum de independencia en Cataluña y las actuaciones que desarrolle al respecto al Gobierno, al contrario del PNV, otro de los socios presupuestarios del Ejecutivo: "Lo que haríamos sería duplicar la confusión".

Así, Quevedo ha reconocido su intención de facilitar la aprobación de las cuentas, aun con toda una negociación por delante. "Que no se pare el proceso de Presupuestos es muy importante para consolidar algunas cosas", ha dicho.

CON CC, LA TRAMITACIÓN DEL REF

Durante la mañana del miércoles en el Congreso, Montoro también ha aprovechado para mantener contactos con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha reconocido que viene manteniendo conversaciones con Hacienda de forma permanente de cara a la aprobación de las cuentas del próximo año.

En todo caso, el encuentro de hoy ha servido para analizar cuestiones referidas al nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), concretamente para tratar de no dilatar su tramitación en el Congreso durante el plazo de enmiendas, ya el próximo límite se sitúa el próximo día 28 de septiembre, y pretenden agilizar la entrada en vigor de medidas ya comprometidas en los Presupuestos de 2017.