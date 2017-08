Montoro comparece mañana en el Congreso para explicar su "amenaza" de dejar a Cataluña sin FLA

El ministro acudirá a la Cámara Baja tras reclamar sus explicaciones en la Diputación Permanente de la semana pasada todos los grupos parlamentarios, Partido Popular incluido. Su propia portavoz de Hacienda, Ana Madrazo, argumentó que Montoro no tendría ningún problema en explicar ante los diputados el alcance de sus palabras que, para ella, "no constituyen una agresión contra los servicios públicos catalanes".

"Nadie ha dicho que se vaya a suspender la financiación del FLA, simplemente que hay que cumplir con el Estado de Derecho", aseveró Madrazo. En todo caso, el PP no habría podido evitar la comparecencia del ministro de Hacienda, ya que anteriormente a Madrazo todos los grupos de la oposición han mostrado su interés en escuchar las explicaciones de Montoro.

"INCAPACIDAD POLÍTICA", FUNAMBULISMO Y ABRIR LOS OJOS.

Como portavoz de En Comú, una de las tres formaciones que habían registrado la solicitud de comparecencia, Xavier Domènech hizo mención a los más de 400 procesos judiciales abiertos en Cataluña "por cuestiones de soberanía", el "bloqueo" de leyes del Parlament y la propia imputación de la Mesa de esta Cámara.

Una "crisis territorial" de la que, para Domènech, el Gobierno "es el responsable", por lo que ha pedido "que rectifique ya". "No se puede jugar con estas cosas solamente para mostrar la incapacidad política de este Gobierno", concluyó.

Joan Tardá, portavoz de ERC, ironizó con el sistema de financiación --"podría llamarse Fraude de Liquidación Autonómica"-- y, calificando a Montoro como "artista de la política" --"Es un funambulista, siempre discurre en el cable del cinismo"-- criticó que el problema "es el sistema", y sobre el mismo debería girar el debate político.

Jordi Xuclà, del PDeCAT, la tercera formación que había exigido a Montoro explicaciones, calificó el mensaje de Montoro como "un mal favor a la sociedad catalana", tachándolo como "absolutamente insultante". "El Gobierno sabrá qué hace con sus propuestas y estrategias, pero abre aún más los ojos en Cataluña de la crisis profunda del Estado de las autonomías", manifestó.

¿POR QUÉ NO COMPARECE A VOLUNTAD PROPIA?

Meritxel Batet, del PSOE, fue más allá y mostró su estupor por que Montoro no hubiera decidido comparecer de 'motu proprio' para explicar el alcance de la medida, pero también cargó contra el PDeCAT, recordándole que, a diferencia del PSOE, en su momento votó a favor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y se abstuvo ante la puesta en marcha del FLA.

"Ahora ponen el grito en el cielo. No es un buen mecanismo. Si hubiese cumplido con la ley de financiación autonómica, no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo", aseveró, advirtiendo por otro lado de que el FLA "no puede condicionar a una alteración de competencias o a una recentralización 'de facto'.

También se mostró favorable a escuchar las explicaciones de Montoro Ciudadanos, cuyo portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, calificó de "razonable" tales pretensiones y que así "explique por qué este dinero no estaba controlado y financiaba lo que no debía financiar".

En todo caso, recordó que Cataluña "no se puede financiar en los mercados" y que, por tanto, su gobierno "tiene que aceptar las condiciones de control de estos fondos", y denunció la pretensión de la Generalitat de destinarlo a "ilegalidades".

Por su parte, el PNV argumentó, a través de una breve intervención de su portavoz, Aitor Esteban, que si "en otros ámbitos se pide" explicaciones en situaciones extraordinarias, en esta ocasión el ministro las ofrezca en el Congreso "para saber exactamente qué se quería explicitar".