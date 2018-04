Dinero

http://www.teinteresa.es/dinero/Montoro-CEOE-subidas-salariales-entendemos_0_1990001640.html

Montoro pide a CEOE que "haga su trabajo" y pacte subidas salariales: "No entendemos por qué no hay acuerdo"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reclamado a la patronal CEOE que "haga su trabajo" y que pacte subidas salariales con los sindicatos, llegando a preguntarse por qué no ha habido acuerdo aún: "No llegamos a entender por qué no hay un acuerdo marco interconfederal que dé seriedad y una política de rentas", ha dicho.