Montoro pide al Banco de España que reconozca cuando se hacen "las cosas bien" y no solo haga advertencias

Así lo ha señalado en la rueda de prensa para informar de los datos de la ejecución presupuestaria de 2017, después de que el organismo presidido por Luis Maria Linde advirtiese la semana pasada del riesgo de que España incumpla el objetivo de déficit este año si los nuevos Presupuestos incluye aumentos de gastos no compensados por los ingresos.

"El Banco de España no se ha caracterizado por celebrar la política presupuestaria de este Gobierno. Si recuerdan algún análisis que diga que España ha hecho una política presupuestaria correcta, me lo facilitan. Me da igual", ha apostillado Montoro, quien ha defendido que "lo importante" es el resultado de las políticas.

El ministro ha señalado que las instituciones cumplen su "papel" de advertir sobre posibles incumplimientos, ya que si hay un exceso de gasto, no se alcanzará la meta de déficit comprometida. "Eso ya lo sabemos", ha remachado, para añadir a continuación que además de cumplir su función de advertencia, también debería "reconocer cuándo las cosas salen bien" y si se hace "bien" en términos de un 'mix' de política presupuestaria y monetaria.

En este sentido, Montoro ha subrayado que España es el país que más ha crecido de la UE en el último año y el que "mejor" ha combinado la política monetaria del BCE con la política presupuestaria. "Se debería reflejar, me gustaría verlo en alguno de los análisis, si no, no informamos correctamente a la sociedad española desde nuestros observatorios económicos", ha agregado.