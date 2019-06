Montero ve "preferible" trabajar en los PGE de 2020 si la fecha de investidura se aleja en el tiempo

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha admitido este miércoles que cuanto más se aleje la fecha de investidura "menos sentido tiene presentar unos Presupuestos de 2019", por lo que si finalmente solo da tiempo a que las cuentas de este año se aplicasen un mes ve "preferible" trabajar en los PGE de 2020.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras reunirse con la Asociación de Afectadas y Afectados por el IRPF de Maternidad y Paternidad, en las que ha recordado que la tramitación de unos Presupuestos Generales del Estado dura alrededor de tres meses, por lo que si la formación de Gobierno se retrasa, "sería un Presupuesto de aplicación para un mes".

En ese caso, ha apuntado que "es preferible trabajar en los PGE de 2020", si bien ha indicado que todavía no hay ni fecha de investidura ni la certeza de en qué momento se va a producir.

Eso sí, ha insistido en que "cuanto más se aleje (la investidura), menos sentido tiene presentar las cuentas de 2019, teniendo en cuenta que el Ejecutivo debe presentar el límite de gasto no financiero (techo de gasto) junto a los objetivos de déficit y deuda en el mes de julio, así como el proyecto presupuestario antes de que termine septiembre.

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Sobre lo que ha mostrado mayor convencimiento la ministra ha sido sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y local, en la que el Gobierno empezará a trabajar de nuevo antes de que finalice el año, para lo que ha pedido "actitud de consenso y predisposición por parte de todos los territorios, gobiernos y partidos políticos", con el fin de conseguir que haya un nuevo modelo de financiación "a lo largo de esta legislatura".

"Por nuestra parte es indudable la voluntad de liderar ese proceso", ha afirmado Montero, quien ha indicado que en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica se discutirá la armonización fiscal respecto a los impuestos cedidos a las comunidades autónomas.

En caso de haber consenso, ha asegurado que Hacienda abordará "de forma general para todo el país" dicha armonización, ante la preocupación expresada por parte de la "gran mayoría" de regiones y la "espiral de bajada" de impuestos anunciada para la Comunidad de Madrid, toda vez que el grupo de expertos para la reforma del modelo ya apuntó la conveniencia de avanzar en la armonización fiscal e los tributos cedidos.

INCORPORAR RECOMENDACIONES DE LA AIReF SOBRE GASTO

Por otra parte, sobre los informes de revisión del gasto público que está elaborando y publicando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Montero ha dicho dar la "bienvenida" a la revisión en aras de mejorar la eficiencia de los programas, las convocatorias y el gasto público en general.

No obstante, ha matizado que las recomendaciones realizadas por la Autoridad Fiscal se dirigen a mejorar los programas de gasto, si bien no significa que no funcionen.

Así, cree que algunas de estas recomendaciones se podrán incorporar "seguro" en los próximos Presupuestos, aunque ha puntualizado que es "más competencia" de los ministerios, de forma que los distintos departamentos "tomen nota" de las cuestiones que apunta la AIReF u otros organismos para sus respectivas convocatorias, desde la propia convocatoria a la evaluación posterior.

"Todo lo que nos permita mejorar, el Ministerio de Hacienda lo recibe encantado", ha apostillado.