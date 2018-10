Montero tiende la mano a todos los partidos, pero la "columna dorsal" de los PGE es el acuerdo con Podemos

Montero, en los pasillos del Congreso, aseguró que el Gobierno ha invitado a todas las fuerzas políticas parlamentarias a negociar el acuerdo de Presupuestos, aunque dos formaciones, en relación a PP y Ciudadanos, se habían "autoexcluido".

Dicho esto, apuntó que si ahora Ciudadanos está dispuesto a no oponerse a la tramitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y a dejar de hacer "la pinza" con el PP para bloquear que se exprese la "mayoría" de la Cámara, el Gobierno está dispuesto a escuchar cualquier aportación que considere, sabiendo que lo "esencial" del proyecto presupuestario es el acuerdo con Podemos.

Preguntada acerca de si el acuerdo con Podemos es compatible con un hipotético entendimiento con PP y Ciudadanos, Montero dijo que dependerá de las demandas que planteen estos partidos, si bien quiso dejar claro que el "esqueleto básico" de la cuentas es el acuerdo con la formación de Pablo Iglesias.

"A partir de ahí invitamos a otras formaciones políticas, como el PNV y otras, incluso al PP y Ciudadanos, por si se identifican, se sienten cómodos y quieren incorporar algo que no distraiga el espíritu de estas cuentas públicas, el diálogo siempre viene bien", reiteró la titular de Hacienda, quien afirmó que está "encantada" con que las formaciones políticas quieran sentarse a debatir los Presupuestos.

En este sentido, Montero reconoció que están hablando con otras formaciones, pero no quiso adelantar con cuáles. "Soy muy discreta y no voy a radiar nada más para que no haya presión añadida por lo difícil que es siempre una negociación", subrayó.

Acerca de si llamará a Ciudadanos, dijo que ella misma ya planteó a la formación que se sentara con el Gobierno a negociar los Presupuestos, y añadió que esta invitación se ha hecho "en lo privado y en lo público". "Si quieren hablar, estamos dispuestos, pero la esencia está ahí, que es la recuperación de los derechos de los ciudadanos, compromiso insobornable", reiteró.