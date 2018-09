Montero achaca la desviación del déficit a que los Presupuestos de Rajoy tienen un desfase de 5.480 millones

"No me habrá escuchado a mí hacer alharacas a propósito de las mentiras que contenía el Presupuesto de 2018 pero, ya que me pregunta, hay 5.480 millones de euros que no están contemplados, por la vía de ingresos o gastos", ha declarado la ministra, ante la pregunta del diputado 'popular' Miguel Ángel Paniagua.

Paniagua había preguntado a la ministra, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en la Cámara Baja, por la razón por la que sostenía que el objetivo de déficit "no se puede cumplir", atribuyendo esta desviación a que las cuentas estaban siendo ejecutadas por un Ejecutivo socialista.

Montero ha replicado que la AIReF, el Banco de España y la Comisión Europea han señalado que "difícilmente el déficit bajaría del 2,6%", por lo que cree que negociar una nueva senda más flexible ha sido "una tarea responsable".

Asimismo, ha criticado que en las cuentas de 2018 elaboradas por su predecesor, Cristóbal Montoro, no existía consignación presupuestaria para la subida adicional de pensiones, pactada en la Cámara Baja con el PNV, ni para el transporte extrapeninsular en Canarias o Baleares o para las políticas contra la violencia de género, por lo que cumplir con el objetivo de déficit sería "a costa de sacrificar esas políticas".

EL PP PIDE REDUCIR "AL MÁXIMO" DÉFICIT Y DEUDA

"No es verdad, la diferencia es el compromiso por el futuro de España que tenía el Gobierno del PP y el compromiso con ganar las siguientes elecciones del Gobierno del PSOE", ha replicado Paniagua, que ha recordado que la reducción del déficit para este año era de 0,9 puntos, cuando para el año pasado era tres puntos superiores.

Además, ha insistido en que la evolución de la recaudación "va muy bien", teniendo en cuenta que marcan un aumento de los ingresos fiscales del 8,3% respecto al pasado ejercicio, según la propia ministra. "No tienen excusas", ha dicho.

El diputado 'popular' ha reclamado al Gobierno "aprovechar estos años de bonanza" para reducir el déficit y la deuda "lo máximo posible". "Si no, no podremos hacer lo que hicimos en la anterior crisis, cubrir con déficit la falta de ingresos, por que no tendremos capacidad", ha argumentado.

En este sentido, ha lamentado que el objetivo del Gobierno de acabar la legislatura requiera "unos Presupuestos donde incrementen el déficit y la deuda pública" y "regar con dinero público todo el país para asegurar la victoria en las siguientes elecciones". "Ponen en riesgo el Estado del Bienestar, el futuro de España y los españoles. Lo mismo que ya hicieron en años del señor Rodríguez Zapatero", ha concluido.

¿"DESPILFARRO" O "JUSTICIA SOCIAL"?

Ante esto, Montero ha rechazado "recibir lecciones del PP en materia de cumplimiento del objetivo de estabilidad" pues, ha asegurado, nunca cumplieron, sino que "lo hicieron a costa de ayuntamientos y comunidades autónomas".

Asimismo, ha criticado que los 'populares' planteen "cualquier aumento de gasto público, acompasado a crecimiento o a capacidad fiscal" como "despilfarro". "¿Es despilfarro revitalizar la Sanidad, actualizar las pensiones o que la escuela pública sea una escuela de calidad?", se ha preguntado, defendiendo que su Gobierno considera esto "justicia social".