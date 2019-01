Montero afirma que las empresas podrán deducirse el impuesto digital y "en principio" también la 'tasa Tobin'

Montero, antes de participar en un encuentro con la CEOE para trasladarle el contenido de los Presupuestos de 2019, ha recordado que la mayoría de la fiscalidad a la que se enfrentan las empresas españolas se puede deducir posteriormente en el Impuesto sobre Sociedades y, por tanto, el nuevo impuesto digital "seguirá un patrón parecido".

En cuanto al impuesto sobre las transacciones financieras, la ministra dijo que Hacienda está viendo cómo se combina con el Impuesto sobre Sociedades y seguirá analizándolo en los próximos días, pero afirmó que "en principio" también se podrá deducir.

Montero defendió el impuesto digital, también conocido como 'tasa Google', y añadió que en el proyecto de ley finalmente aprobado por el Gobierno se ha especificado mejor el concepto de publicidad dirigida para que no haya equívocos, y se acota a aquellas empresas que se dedican a hacer un tratamiento de los datos de los ciudadanos para posteriormente hacer "publicidad a la carta" y ofrecer productos personalizados según su perfil de consumidor.

Según la ministra, se trata "de una nueva fiscalidad del siglo XXI", en la que España está "marcando una pauta", ya que hay países como Francia que ya tienen experiencia al respecto, pero otros ya han manifestado su intención de implantar algo similar en un tiempo muy inmediato.

LOS PRESUPUESTOS SIGUEN EN EL AIRE

En cuanto a la aprobación de los Presupuestos, Montero afirmó que no hay ninguna novedad y que los partidos independentistas aún no se han decantado "de forma definitiva", si bien consideró que "hasta el último minuto en el que haya que apretar el botón" no se sabrá el sentido de su voto, porque aún están en el debate interno.

Dicho esto, tendió la mano no sólo a los partidos independentistas, sino también a PP y Ciudadanos, especialmente a este último, a pesar de que ha acercado "de manera peligrosa" al espacio de la derecha y después de que su líder, Albert Rivera, cerrara ayer la puerta "de manera ruidosa" a negociar las primeras cuentas de Pedro Sánchez.

Por último, afirmó que el acuerdo presupuestario con Podemos sigue en pie y que el rechazo de ayer al decreto de vivienda por parte de la formación morada es una "situación puntual", dado que el partido de Pablo Iglesias rechazó incluir la limitación de los precios en el debate parlamentario del decreto como proyecto de ley, al considerar que la Mesa del Congreso, con mayoría de PP y Ciudadanos, podía ralentizarlo ampliando por ejemplo el plazo de enmiendas.

Así, se mostró segura de que se retomará la materia y se impulsará una nueva ley de vivienda, "de marcado carácter social", que protegerá tanto a las personas que buscan una vivienda en alquiler como a los pequeños propietarios, con rentas medias y trabajadoras, que cuentan con un inmueble alquilado como complemento a sus ingresos.