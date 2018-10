Montero: "Por debajo de los 140.000 euros no vamos a tocar ni rentas del trabajo ni del capital"

Montero, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha asegurado que todavía se está negociando con Unidos Podemos el diseño de la subida fiscal, pero sí ha subrayado que la cifra a partir de la cual se elevaría el IRPF sería la de 140.000 euros, con lo que no se verían afectadas ni las rentas medias ni las de los trabajadores.

No obstante, la ministra ha señalado que no descarta que se introduzca un tramo intermedio para hacer el impuesto más progresivo. El tipo máximo actual grava a las rentas superiores a los 60.000 euros. La intención del Gobierno es que las rentas de más de 140.000 euros tengan un tipo aún más elevado. El tramo intermedio tendría que estar situado, por tanto, entre los 60.000 y los 140.000 euros, pero la ministra no ha dado detalles porque asegura que aún se está trabajando en ello.

"Lo importante es que lo que se está pidiendo es una aportación más alta a aquellos que tienen más capacidad económica para poder redistribuirlo en forma de servicios a todos los ciudadanos", ha apuntado.

La ministra ha indicado que el acuerdo sobre el IRPF con Unidos Podemos está "prácticamente cerrado", aunque aún quedan cosas pendientes por resolver.

"La fiscalidad la tenemos bien planteada en torno a nuevas figuras fiscales y a una mayor aportación para intentar combatir la desiguladad que nos ha dejado la crisis", ha añadido.