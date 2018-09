Montero asegura que sí que habrá Presupuestos Generales del Estado para el próximo año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que sí que habrá Presupuestos Generales del Estado en 2019. "Hombre, claro que tendremos", según ha señalado la titular del Ministerio tras ser preguntada por las cuentas públicas del año próximo.



No obstante, Montero ha afirmado que "no hay ninguna novedad a día de hoy" en la negociación y no ha aclarado cuando verán la luz los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año próximo, aunque ha afirmado que el Gobierno está trabajando "día y noche" en ellos.

El Ejecutivo y Unidos Podemos están inmersos en la negociación de las cuentas públicas del año próximo, aunque por el momento "no hay nada fijado", salvo que no se va a subir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a rentas de 60.000 euros, "porque afectaría a las clases medias", según recordó recientemente la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó recientemente en el Congreso que el Gobierno está dispuesto a explorar o estudiar la posibilidad de subir los impuestos a las rentas del trabajo por encima de los 150.000 euros.

La titular de Hacienda hizo hincapié en que el Gobierno "había dejado muy clara su posición desde el primer momento de que no iba a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora". Además, subrayó que las rentas superiores a 150.000 euros "evidentemente" no pertenecen ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras.