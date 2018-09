Montero asegura que los PGE de 2019 recortarán inversiones si se mantiene la anterior senda de déficit

Montero, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha insistido en que volver a la senda de déficit anterior no afecta tanto al Gobierno, que se quedará sin 1.000 millones de euros más, como a los gobiernos autonómicos y la Seguridad Social, que dejarán de disponer en conjunto de 5.000 millones de euros adicionales.

La ministra ha subrayado que si los nuevos objetivos de déficit pactados con Bruselas no salen adelante, el Gobierno presentará un Presupuesto para 2019 que "básicamente pondrá el acento en las políticas sociales", porque es la parte que "más se ha visto castigada" durante la etapa de Mariano Rajoy. En este sentido, ha criticado que PP y Ciudadanos tilden de "derroche y despilfarro" el que el Ejecutivo quiera aumentar el gasto social.

Montero se ha mostrado muy crítica con el bloqueo que está ejerciendo el PP a la nueva senda de déficit. "No tiene derecho a bloquear la voluntad popular y dejar que las cosas se prolonguen hasta la eternidad", se ha quejado la ministra, que ha acusado a la Mesa del Parlamento de haber "secuestrado la voluntad del Pleno".

Montero ha aprovechado también para mandar un recado a las fuerzas independentistas que están condicionando su apoyo a los Presupuestos a cuestiones ajenas a las cuentas públicas, como la liberación de los presos del 'procés'.

"No es de recibo ningún planteamiento que no sea estrictamente de cuentas públicas o ningún planteamiento que intente superar el espacio que los jueces y tribunales tienen reservado (...) Yo, cuando me siente a hablar de cuentas públicas, me sentaré a hablar de política y de cuentas públicas y de ninguna cuestión más", ha avisado la ministra.

Por otro lado, y en relación al acuerdo que ha alcanzado el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones a futuro con el IPC, Montero ha considerado "de justicia" el que las pensiones se actualicen cada año con los precios. "Las pensiones son sostenibles y las medidas que están pensadas van a evitar angustia a los pensionistas", ha añadido.