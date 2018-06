Montero pide aprobar los PGE de 2018 para preparar los de 2019 y critica las "autoenmiendas" del PP

Así lo ha señalado Montero en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en el debate a los vetos de los Presupuestos de 2018 en el Pleno del Senado, en donde ha defendido que "lo mejor" para España es culminar la tramitación de los PGE de 2018 ante las fechas actuales del curso político, ya que si el Gobierno socialista presentase unas nuevas cuentas se aprobarían en octubre para apenas dos meses de vigencia y se prorrogarían los de 2017 que son "mucho peores" que los de 2018.

"No voy a defender estas cuentas públicas, no son las que hubiera elaborado el Gobierno socialista, las hemos criticado, pero en la fecha en la que nos encontramos es necesario e importante caminar en estos PGE porque nuestra mirada ya tiene que estar puesta en la elaboración de las cuentas de 2019", ha explicado Montero, quien ha levantado las críticas de la bancada 'popular' en varias ocasiones y ha apuntado que dispone de pocas semanas para la elaboración del techo de gasto del próximo año.

En esta línea, ha insistido en que "no tendría sentido" que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez presentase unas nuevas cuentas porque solo estarían en vigor dos meses escasos, por lo que ha invitado a todos los grupos a "caminar" sobre los PGE de 2018 para empezar a definir las prioridades para 2019 en términos de desarrollo económico, sostenibilidad, impulso a la investigación, recuperación de derechos de los ciudadanos y "con la mirada puesta en Europa y en la senda de consolidación fiscal".

En todo caso, ha dicho que el PSOE "comparte" y ve "lógico" los vetos generales presentados por algunos grupos (Podemos, ERC, PdeCAT, Bildu y Compromis), si bien ha reiterado la necesidad de aprobarlos para dar paso a la elaboración de las cuentas de 2019.

EL "DESPROPÓSITO" DE LAS "AUTOENMIENDAS" DEL PP

La nueva titular de Hacienda ha dicho durante su intervención en el Pleno de vetos del Senado que es "difícilmente comprensible" que los ciudadanos entiendan que la misma mayoría (la del PP) que aprobó los PGE, ahora los enmiende y lo haga con la "única intención" de buscar la "complicación" al nuevo Gobierno.

De esta forma, ha criticado el "despropósito" de las "autoenmiendas" del PP, y ha reprochado que el debate de vetos se haya atrasado una semana a petición de los 'populares', algo que "algunos han visto como una maniobra para que la ministra se viese obligada a defender unos PGE diseñados por el PP", si bien ha rechazado entrar en "conjeturas" porque "ni suma ni ayuda".

A su juicio, las 49 enmiendas registradas por el PP a sus cuentas, de las que 19 afectan al País Vasco por un importe de 35 millones de euros, "no tienen ningún sentido", si bien ha dicho no querer pensar que quieran "poner piedras en el camino al Gobierno". "Los ciudadanos le han mandado un mensaje al PP claro de que así no se puede hacer política", ha añadido.