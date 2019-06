Montero insiste en un Gobierno "en solitario" y pide PP y Cs abstenerse en la investidura de Sánchez

"El PSOE quiere hacer un Gobierno en solitario", ha remarcado Montero en declaraciones a los medios tras visitar la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Madrid, tras el inicio de las negociaciones por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conformar el nuevo Ejecutivo.

Montero ha dicho que parecería "lógico" que Unidas Podemos, PP y Cs hagan posible que se pueda "hacer verdad la expresión de los ciudadanos en las urnas", ya que el PSOE cuenta "con diferencia" con el mayor número de votos y de diputados.

"Nuestra aspiración es gobernar en solitario y que los demás faciliten lo que se ha votado en las urnas", ha insistido Montero, quien ha opinado que España "no entendería una convocatoria electoral", por lo que ha hecho hincapié en que, al igual que el PSOE facilitó en su día la investidura de Mariano Rajoy, el PP y Cs deben "reflexionar" y facilitar la de Sánchez, ya que "no suman y no hay alternativa".

A pesar de que se ha mostrado más próxima al diálogo y confía en que las formaciones políticas varíen su posición de partida y pasen a "comprometerse con el país y su estabilidad desde la discrepancia", ha abogado por ser "extraordinariamente serios" y ha indicado que las advertencias del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sobre la posibilidad de que se repitan elecciones suponen "constatar que si las principales formaciones políticas del país no permiten la investidura de Sánchez, evidentemente no se puede conformar Gobierno".

NO ACEPTA LAS "EXCUSAS" DE IGLESIAS

La titular de Hacienda en funciones ha insistido en que las formaciones faciliten la investidura de Sánchez "respetando que cada uno tenga unas preferencias y que el señor Iglesias quiera estar en el Gobierno", si bien ha opinado que debe entender que "el PSOE quiere desarrollar su programa y no acepta las excusas y justificaciones de Iglesias a propósito de las políticas" desarrolladas.

A este respecto, ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez ha "demostrado" en 10 meses que es "un Gobierno de izquierdas, progresista y moderado que se anticipa a los problemas y retos del país y de Europa", y ahora quiere desarrollar su agenda "en su totalidad, llegando a acuerdos puntuales en el Congreso". "Nuestra aspiración es gobernar en solitario y que los demás faciliten lo que se ha votado en las urnas", ha enfatizado.

Respecto a las peticiones de carteras por parte de Unidas Podemos, Montero ha dicho únicamente que "hay gustos para todos" y ha preferido reservarse su opinión particular en pleno proceso de negociaciones, si bien considera que "lo importante" en una formación como la de Pablo Iglesias es "posibilitar que este país tenga un Gobierno".

A su juicio, la formación 'morada' tiene que sacar conclusiones a propósito de los resultados electorales, y ve como "indudable" que el PSOE ha obtenido el apoyo de la mayoría, por lo que "los demás tienen que adaptarse". "(El PSOE) se merece conformar gobierno para dar respuesta al compromiso con el conjunto de la ciudadanía", ha añadido.