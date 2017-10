Miles de personas se concentran en plaza Universitat contra las cargas policiales

Miles de personas han llenado este martes al mediodía la plaza Universitat de Barcelona en una concentración pacífica contra la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el 1-O, en el marco de la jornada de paro general en Cataluña.



En la plaza Universitat y calles adyacentes como Gran Via, Pelai, Ronda Sant Antoni y Ronda Universitat, se han concentrado columnas de estudiantes y otros colectivos, como los sindicatos que han convocado también para este martes una huelga general --CGT, IAC, Intersindical-CSC y COS--, procedentes de diferentes puntos de la ciudad.





"Europe, help us"

La concentración estaba convocada también por entidades soberanistas para manifestar la protesta por las cargas policiales del pasado domingo durante el referéndum, motivo por el cual la Taula per la Democràcia -integrada por UGT, CC.OO., Pimec, Cecot, ANC y Òmnium Cultural- decidió llamar al paro general denominándolo "paro de país".

Los manifestantes, mayoritariamente jóvenes, han lucido 'esteladas' y han mostrado numerosas pancartas, muchas de ellas con lemas dirigiéndose a la Unión Europea, como 'Europe, help us' ('Europa, ayúdanos'), 'Europe, where are you?' (Europa, ¿dónde estás?) y 'We had a dream called Europe, that's not it, Juncker' ('Teníamos un sueño llamado Europa, no es esto, Juncker').

También se han visto muchas pancartas dirigidas a las fuerzas policiales del Estado y al Gobierno, como 'Guardia Civil, vuelve a Perejil', 'Amar a España es amar a sus pueblos, no darles palizas', 'Rajoy terrorista' y 'Franco no estaba muerto, estaba de parranda'.





'No tinc por'

Entre los cánticos que se han sucedido entre los manifestantes han destacado 'Els carrers seran sempre nostres', 'Independència', 'Hem votat' y 'No tinc por', en un ambiente festivo.

En varios momentos de la concentración, los manifestantes han hecho sonar sus llaves y algunos también llevaban cazuelas y silbatos, y también se han visto diversos peluches del 'Piolín'.

Algunos grupos han alzado 'castells' y han mostrado 'esteladas' y algunos las han colgado en farolas de la plaza, recibiendo los aplausos de los concentrados.