México, firme ante los arranques de Trump al iniciar segunda ronda del TLCAN

México llega, al menos en apariencia, fuerte y firme a la segunda ronda de negociación del TLCAN, que se celebra desde hoy y hasta el 5 de septiembre en la capital, pese a las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de echar por el tierra el pacto.

En esta ronda negociadora se celebrarán 25 mesas de trabajo para tratar temas como acceso a mercado de bienes, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pequeñas y medianas empresas, transparencia y anticorrupción, entre otros", informó hoy el ministerio de Economía en un comunicado.

"La economía mexicana, afortunadamente, ha entendido que una negociación no se resuelve en 142 caracteres. Una negociación no se hace a través de redes sociales", dijo el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, recientemente ante senadores del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El mismo mensaje llegó hasta Washington este mismo miércoles, cuando el canciller, Luis Videgaray, afirmó ante su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, que la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será, por su parte, "seria", y no van a utilizar a los medios.

Con sobriedad, el Ejecutivo mexicano respondió al enésimo arrebato del jefe de la Casa Blanca, quien el pasado domingo preguntó a sus 36,8 millones de seguidores si debería "terminar" con este convenio que, en vigor desde 1994, es el "peor acuerdo comercial jamás realizado".

Días antes, pronosticó que el TLCAN "probablemente terminará" por las pocas posibilidades de acuerdo con Canadá y, especialmente, con México, un país que -en su opinión- ha perjudicado la industria estadounidense.

"México está llegando como debe llegar (a la segunda ronda), con claridad sobre lo que puede y no puede ceder en un momento de tensión con Estados Unidos", dijo a Efe el profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey Carlos Elizondo.

Para el especialista, tanto Canadá como México empiezan reforzados esta nueva tanda de conversaciones, en la que se espera entrar en materia, tras una toma de contacto inicial en la que se definieron áreas a debatir, ritmos y plazos.

Estas dos naciones "han sabido mostrar el apoyo de todos estos actores que se benefician del TLCAN, como gobernadores, empresarios y estados de EE.UU.", abriendo una "caja de pandora" en la Administración de Trump, agregó.

Para el director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Manuel Molano, el equipo de México -encabezado por Guajardo, el subsecretario Juan Carlos Baker y el jefe negociador Kenneth Smith- es de "primer nivel" y "mejor preparado" que las contrapartes.

"Me preocupa que Trump se levante de la mesa, pero no tanto al final, porque no sería el final para México", aseguró.

El especialista en Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, consideró que el Gobierno mexicano se mantendrá "firme" en esta segunda ronda, si bien reconoció que el país tiene "poco brazo" para negociar en ciertos temas como el déficit comercial o las reglas de origen.

La confidencialidad acordada entre los tres países para evitar filtraciones en las conversaciones puede ser un arma de doble filo; esconderá sus errores pero no podrá "cacarear" sus logros, y la ciudadanía puede acusar al Ejecutivo, manchado por la corrupción, de opaco, explicó.

Optimista, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Bancomer, estimó en una reciente rueda de prensa que la nueva versión del TLCAN "llegará a buen puerto", aunque no descartó una posibilidad, cada vez menor, de que este "se rompa".

En este mismo acto, la principal entidad financiera de México subió el pronóstico del PIB para 2017 de 1,6 % a 2,2 % y aseguró que el mercado da cada vez "menos peso" a las declaraciones de Trump.

Prueba de ello es que el peso mexicano se mantiene por debajo de las 18 unidades por dólar desde hace semanas. El jueves se depreció, pero lo hizo un minúsculo 0,06 %, hasta los 17,78.

En la oposición, sobresale el apoyo. El alcalde capitalino y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera, remarcó que un eventual final del TLCAN no impedirá mantener la relación con empresarios del vecino del norte.

El expresidente de México Vicente Fox indicó que, si bien persiste la incertidumbre, la nación tiene "un verdadero frente" negociador y "la cartas claras".

Hasta el momento, en lo único que parecen estar de acuerdo los tres equipos es en acelerar las negociaciones para adelantarse a las elecciones presidenciales del próximo año en México.

Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijeron este jueves tener "esperanza de alcanzar un acuerdo para final de año".