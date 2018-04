Menéndez (AEAT) no entiende que se dude de los ingresos previstos pues "son perfectamente conseguibles"

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, ha criticado en el Congreso las dudas manifestadas por la oposición sobre la previsión de ingresos tributarios para 2018, pues cree que las previsiones "se ajustan a la realidad" y "son perfectamente conseguibles".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja, a la que ha acudido este miércoles para explicar las cuentas de 2018, Menéndez ha argumentado que los ingresos tributarios aumentaron en 2017 un 6% sin el efecto de suministro inmediato de información y un 8,3% con esta herramienta, y que la previsión para 2018 es un aumento del 6,4%.

"No sé por qué dicen que no se van a cumplir", ha replicado Menéndez, que ha subrayado que, en cualquier caso, entiende que todas las desviaciones registradas en años anteriores respecto a las previsiones iniciales "están dentro de lo que parece razonable".

Asimismo, el director de la AEAT ha recalcado que considera "mucho más importante" cumplir con los objetivos comprometidos de déficit que cumplir con las previsiones de ingresos. "Seguir cumpliendo con la senda de estabilidad presupuestaria me parece bastante más importante", ha dicho.

RECHAZA LAS CRÍTICAS A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Por otro lado, Menéndez también ha rechazado las críticas por volver a registrar por tercer año consecutivo un descenso en la recaudación fruto de la prevención y lucha contra el fraude, pues ha dicho que los 14.792 millones de euros obtenidos en 2017 por este concepto supusieron un 0,61% menos de lo alcanzado un año antes.

"No estoy dispuesto a admitir que porque sea un 0,61% menos sea fracaso, y si fueran 0,61% superiores serían un éxito", ha dicho en su intervención, recordando que los ingresos obtenidos desde 2015 --15.492 millones en 2015 y 14.883 millones en 2016-- "son un éxito".

En este sentido, ha destacado que estas cifras son fruto de la comprobación de las bases imponibles negativas "de los peores años de la crisis", con menores bases imponibles y menor actividad y "con menos efectivos en la agencia como consecuencia de la situación que se vivía".

Esos años, ha recordado, existía una tasa de reposición nula en la Administración, si bien la AEAT podía reponer el 10% de las bajas. "Perdíamos el 90%. Que los funcionarios de la AEAT, en esas condiciones, hayan sido capaces de presentar esos resultados, es sencillamente para reconocer a los funcionarios, no a mí", ha aseverado.

DICE QUE NO HA TENIDO "NINGUNA LIMITACIÓN", SALVO EN PERSONAL

En este sentido, ha invitado a comparar esos resultados con años anteriores, "cuando no había esas limitaciones de personal y las bases imponibles eran mayores". "Compárenlo y reconozcan el esfuerzo de los funcionarios, que no será perfecto, pero el esfuerzo está ahí", ha dicho.

Menéndez ha dicho que durante su etapa al frente de la Agencia Tributaria no ha tenido "ninguna limitación" de recursos, con la única excepción de la mencionada de personal. "No he tenido ninguna limitación, sólo apoyo. Y ahora, reconocimiento. Salvo la tasa de reposición, pero con esa tasa ahí están los resultados", ha apostillado.

Además, ha recordado que para este 2018 la AEAT prevé aumentar su personal en 396 efectivos, hasta alcanzar los 25.555 trabajadores, consecuencia de incorporar 455 funcionarios en la plantilla y reducir el peso de laborales en 59 personas.