May agradece el "compromiso" de Trump sobre un acuerdo comercial con Londres

La primera ministra británica, Theresa May, dio hoy la bienvenida al "compromiso" mostrado por el presidente electo de EEUU, Donald Trump, para negociar un acuerdo comercial entre Londres y Washington, antes de desvelar mañana detalles sobre su estrategia en las negociaciones del "brexit".

"Damos la bienvenida al compromiso del presidente electo para entablar conversaciones con el Reino Unido en esta materia, para trabajar en llegar a un acuerdo pronto", afirmó la portavoz, que saludó "el entusiasmo y la energía" mostrados por el magnate republicano y su equipo.

Trump, en una entrevista conjunta con el periódico británico "The Times" y el alemán "Bild", calificó de "gran cosa" la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y no descartó que otros países decidan también salir del bloque europeo a causa de la crisis de los refugiados.

A diferencia del presidente de EEUU, Barack Obama, que había anticipado que no daría al Reino Unido un trato preferencial sobre un pacto comercial si ganaba el "brexit", Trump dijo que negociará "muy rápido" con May una vez que asuma el poder este viernes.

Una portavoz de la líder conservadora agradeció en Londres "el compromiso" mostrado por Trump con el Reino Unido y señaló que sus declaraciones "subrayan una de las oportunidades (que se plantean) con la marcha del Reino Unido de la Unión Europea".

Sin embargo, y aunque el ministro británico de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, calificase hoy de "buenas noticias" la disposición de Trump a lograr rápidamente un acuerdo de libre comercio con Londres, Bruselas ha advertido de que mientras el Reino Unido esté en la Unión, no es posible que negocie un acuerdo bilateral.

"Mientas un Estado miembro sea Estado miembro, no puede haber negociaciones bilaterales con terceras partes para ningún acuerdo", advirtió la alta representante para Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.

La portavoz de Exteriores del Partido Laborista, Emily Thorneberry, expresó por su parte dudas sobre la capacidad del Reino Unido para llegar a un acuerdo comercial con Washington que favorezca los intereses de Londres.

"Ahora seremos probablemente un jugador tan pequeño, comparado con la posibilidad de llegar a un acuerdo con Estados Unidos siendo parte de Europa, que tendremos que ser muy cuidadosos para no ser engullidos", dijo la portavoz del primer partido de la oposición a la cadena BBC Radio 4.

La directora general de la patronal de empresarios británica CBI, Carolyn Fairbairn, se mostró por su parte, en una entrevista con "The Guardian", optimista respecto a la perspectiva de un pacto bilateral con Washington.

Para Fairbairn, la posibilidad de que el Reino Unido se vea obligado a comerciar bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) al abandonar la UE "sin los planes y la preparación adecuados" abocaría a una "situación muy seria para la economía británica".

May pronunciará mañana su muy esperado discurso sobre su plan de negociación con la UE una vez que active el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de conversaciones de dos años sobre la salida de un país comunitario.

El discurso, que May dará en el palacete londinense de Lancaster House, permitirá conocer lo que Londres busca de su futura relación con la UE, si bien no se espera que desvele demasiados detalles para no perjudicar las negociaciones.

Trump dio su pleno apoyo al "brexit" al considerarlo como "una gran cosa" y calificó de "inteligentes" a los británicos que lo respaldaron en el referéndum del 23 de junio de 2016.

También opinó que los países comunitarios quieren tener "su propia identidad" y que, si no hubiera sido por la crisis de los refugiados en Europa, el Reino Unido no hubiera apoyado el "brexit".

Asimismo consideró que otros países europeos seguirán en el futuro el ejemplo británico, a la vez que opinó que "si los refugiados siguen entrando en diferentes partes de Europa... Creo que será muy duro mantenerlos juntos porque la gente está enfadada".

La oferta de Trump de un acuerdo comercial y la posibilidad de que May anuncie mañana que el Reino Unido contempla salir del mercado único a fin de tener el pleno control de la inmigración empujaron hoy a la libra a caer a su nivel más bajo desde el pasado octubre.

Desde el referéndum europeo, la divisa ha perdido casi un 20 % de su valor frente al dólar, unos niveles no vistos desde 1985.

Según los medios británicos, May expondrá que, si bien el Reino Unido puede salir del mercado único, buscará negociar un trato preferencial de acceso a la UE para la industria del motor, el sector farmacéutico y los servicios financieros.