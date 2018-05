Margallo dice que la condena es "un alto en el camino" que exige hacer lo que sea para recuperar la confianza

El exministro José Manuel García-Margallo considera que la sentencia de la trama Gürtel, con condenas incluso para el PP, supone "un alto en el camino" que exige reflexionar y tomar medidas: "Se impone hacer lo que haya que hacer para recuperar la confianza de los españoles en sus instituciones y de un partido", ha dicho.

La sentencia de la Audiencia Nacional condena al PP a una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. Francisco Correa, 'cabecilla' de la trama, ha sido condenado a 51 años y 11 meses de prisión, y al extesorero del PP Luis Bárcenas, a 33 años y 4 meses, además de una multa de 4 millones de euros.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, García-Margallo ha dicho entender y compartir "el desánimo" y la desolación de la ciudadanía y de la militancia del partido tras la sentencia de la Gürtel que condena al PP, siendo el primer partido político condenado por corrupción en democracia.

ENTIENDE LA "DESOLACIÓN" DE LOS MILITANTES

A su juicio, esta sentencia es "una pésima noticia para la ciudadanía". "Sobre todo para los que hemos dedicado nuestra vida al PP. Entiendo que estarán desolados por la noticia que acabamos de recibir", ha dicho.

"Yo llevo haciendo campañas con el PP desde 1986 y he visto cientos de miles de ciudadanos que, a cambio de nada, han dado muchísimo esfuerzo por construir este proyecto que es capital para España", ha apostillado.

El exministro de Exteriores ha dicho que, tras la sentencia de la Audiencia Nacional, "se impone un alto en el camino" para "reflexionar, leer la sentencia y hacer lo que haya que hacer para recuperar la confianza de los españoles en sus instituciones y de un partido" que, a su juicio, es "capital para la estabilidad de España".

Preguntado por los medios de comunicación por si tenía en mente alguna primera medida a adoptar para ello, García-Margallo ha descartado hacer ninguna valoración "en caliente". "No, de momento no se me ocurre ninguna medida", ha zanjado. "Ahora estamos en el duelo, y antes de tomar decisiones hay que acabar el duelo", ha manifestado el exministro.