Maíllo pide apoyo a partidos para aprobar los PGE en 2018 y dar estabilidad

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha hecho un llamamiento a los partidos que apoyaron al Gobierno para sacar adelante los presupuestos de 2017 porque "sería un mensaje muy importante de estabilidad y confianza" contar con unos presupuestos generales del Estado en 2018.

Martínez-Maíllo ha hecho este llamamiento durante su intervención en el Comité de Alcaldes de su partido, en el que han participado también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicesecretario de Política Autonómica, Javier Arenas.

Según Maíllo, el PP y el Gobierno están dispuestos a "seguir acordando y dialogando" porque creen que "sería bueno para España" contar con esos presupuestos que incluirían muchas de las medidas acordadas en la última semana por el Gobierno, como la subida del sueldo de los funcionarios públicos.

Además de este llamamiento, el dirigente popular ha hecho otro al PSOE para que vuelva a la Subcomisión para un Pacto de Estado Social y Político por la Educación con el fin de poder llegar a un acuerdo.

"Algunos en esta legislatura no han entendido lo que significa el acuerdo, ni el pacto, sólo conjugan el verbo derogar", ha afirmado el dirigente popular, quien les ha recriminado también que entre ellos se pongan de acuerdo para derogar medidas aprobadas por el Gobierno del PP con mayoría absoluta y que, según ha comentado, gozan del apoyo de la sociedad.

Entre ellas ha citado la prisión permanente revisable, un tema en el que -ha dicho- "no cabe cambiar de opinión de un día para otro" y que sirve para evitar que el asesino de Diana Quer "se jacte y se ría de que va a estar siete años en la cárcel".

"El verbo no es derogar sino acordar porque España necesita pactos de acuerdo al futuro", según Maíllo, como en el tema de las pensiones, que el Gobierno -ha proseguido- "ni ha congelado, ni recortado, sino que las ha blindado y garantizado y lo seguirá haciendo de cara al futuro".

Además, Maíllo ha anunciado que el Gobierno va a aprobar pronto la estrategia nacional contra la despoblación, que será consensuada con las comunidades autónomas y los municipios, y sobre la que conversarán los miembros del PP en una convención sectorial después de Semana Santa en Castilla y León.

Para el coordinador del PP esta es una legislatura importante, en la que el partido tiene la "obligación y convicción de pactar" y prueba de ello -ha señalado- es que se hizo un pacto de investidura, "que para el PP sigue vigente".

"Nosotros cumplimos y nuestro objetivo es seguir cumpliéndolo de cara al futuro. Alguno dice que esta en el congelador no lo esta. No se igual está en la nevera, pero en el congelador seguro que no", ha concluido.