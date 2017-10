Maduro citará a los jefes de Facebook e Instagram y les amenaza con una "sorpresita"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy su intención de citar a los responsables de Facebook e Instagram para su país, a quienes acusa de "vetar" sus mensajes durante la campaña electoral a las regionales del pasado domingo, y amenazó con "una sorpresita" en las próximas semanas.

"Yo no sé quién es el jefe por Venezuela de Facebook e Instagram (...). Yo quiero citarles. Citar a los responsables de Instagram y todo. Bueno, ¿por qué nos vetan, por qué vetan al presidente?", dijo Maduro durante una rueda de prensa televisada de forma obligatoria por todos los canales.

Maduro llamó a liberarse de "la tiranía de los dueños de las redes sociales del mundo", a quienes "les tenemos una sorpresita para las próximas semanas".

"Y después, no se quejen, compadre", concluyó el gobernante, quien aseguró que su país se encuentra ante "una nueva guerra" que "más temprano que tarde" ganará.

El jefe del Estado había hecho referencia poco antes a la "ley contra delitos de odio" que debe aprobar en los próximos días la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

Según adelantaron fuentes de la propia Constituyente, la ley reglamentará, entre otras cosas, los contenidos que se escriben y difunden en las redes sociales.

"Si yo saco un vídeo de una información importante, yo no puedo meter publicidad, (...) pero sí puedo recibir publicidad del mundo entero y de Venezuela en Instagram y Facebook. (...) Y me meten retardadores para sacarme seguidores o para que no les lleguen mis vídeos o mi verdad", explicó Maduro sobre el supuesto veto en las redes.

El líder de la llamada revolución bolivariana se quejó además de un supuesto boicot durante la campaña de las cadenas privadas del país, a las que acusó de ceder espacios gratis a los candidatos de la oposición, que también se quejaron de no tener acceso a unos medios públicos copados por los contenidos oficialistas.