MUTUA MADRILEÑA GANÓ 130,6 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE, UN 42,2% MÁS

El Grupo Mutua Madrileña obtuvo un beneficio neto de 130,6 millones de euros en el primer semestre de 2017, lo que representa un incremento del 42,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según explicó hoy la aseguradora en un comunicado, este resultado está expresado según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que serán las que el grupo utilice, a final de año, para presentar sus resultados de 2017 habida cuenta de la nueva dimensión adquirida en los últimos años, incluyendo su expansión internacional tras la compra del 40% de la chilena BCI Seguros en 2016.

Con el actual Plan Contable de Entidades Aseguradoras (PCEA), el beneficio es de 84,6 millones de euros, con un incremento del 75,7% respecto al primer semestre del año pasado.

La diferencia cuantitativa con las NIIF radica en que este sistema contable no incluye la amortización de activos intangibles de vida útil indefinida, señaló la aseguradora.

En todo caso, el grupo destacó que en ambos casos el incremento del beneficio “se debe, fundamentalmente, a la buena evolución de los principales negocios aseguradores del grupo, autos y salud, y a la recuperación de los ingresos financieros una vez superados los factores de inestabilidad que los condicionaron en 2016, sobre todo en la primera parte del ejercicio”.

El grupo logró durante los seis primeros meses de este año unos ingresos totales por primas de 2.568 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,2% respecto al primer semestre de 2016.

Del total, 2.465 millones correspondieron al ramo de no vida (+7,6%) y 104 millones al de vida (-31,1%). Dentro de no vida, los ingresos por primas en la actividad de autos fue de 743,5 millones (+5,1%), en salud fue de 1.136,3 millones (+6,6%), en multirriesgo fue del 299,6 millones (+5,7%) y en otros negocios fue de 285,6 millones (+21,75).

Respecto a la nueva producción, Mutua consiguió captar durante el primer semestre del año 1.581.460 nuevas pólizas, cifra un 5,5% superior a la obtenida en el mismo periodo de 2016. Con ello, la cartera del grupo se situó al finalizar el pasado mes de junio en los 11.886.500 asegurados.

