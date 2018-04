MUTUA MADRILEÑA GANÓ 251,8 MILLONES EN 2017, UN 6,3% MÁS

Grupo Mutua Madrileña registró un beneficio neto de 251,8 millones de euros en 2017, lo que supone un aumento del 6,3% en comparación con el ejercicio anterior, cuando la cuantía fue de 236,9 millones.



Así lo indicó este jueves en rueda de prensa el presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda, quien destacó que el grupo tiene ya “una dimensión importante a nivel nacional”, con 5.005 millones de euros en ingresos por primas en 2017, tras crecer un 5,4%.

En concreto, las primas en la actividad de no vida (autos, salud y multirriesgo) subieron un 6,9% en 2017, hasta alcanzar los 4.816,5 millones de euros. En el caso de autos, las primas subieron un 3,7%, hasta los 1.440 millones de euros; en salud el alza fue del 6,4%, con 2.345 millones; y en multirriesgo se elevaron un 3,2%, hasta 553 millones. El resto de no vida aportó 478 millones, un 26,8% más. Por su parte, la rama de vida tuvo unos ingresos por primas en 2017 de 189 millones de euros, con un descenso del 23,1%.

Garralda explicó que el resultado de la actividad de la seguradora fue de 468 millones de euros, un 17,5% más. A esa cifra se hay que restarle los 91 millones del Impuesto de Sociedades y la parte del beneficio que corresponde a socios externos (154,6 millones).

De esta manera, el beneficio neto del Grupo Mutua Madrileña se sitúa en los citados 251,8 millones de euros en el ejercicio 2017, una cifra que el presidente de la sociedad señaló que refleja que el ejercicio ha sido “excelente” y que el beneficio crece de manera sostenida.

Además, Mutua cerró 2017 con un total de 12,4 millones de clientes, un 7,4% más que un año antes; el ratio de solvencia se situó en el 331%, y el valor de los activos de la compañía creció un 8% (hasta 7.920 millones de euros).

Por ejemplo, en autos, el conjunto de pólizas de Mutua alcanzó 2,9 millones, con una subida del 4,5% en el ejercicio; y en la cartera de multirriesgo-hogar el número de asegurados repuntó un 4,6%, con lo que la cartera de asegurados superó los 1,8 millones.

Respecto a los acuerdos con CaixaBank y la inversión de Mutua en el capital de la entidad, aseguró que “la alianza va de maravilla”. En concreto, el dividendo que percibió la aseguradora del banco en 2017 fue de 16,4 millones y la inversión ha generado ya 220 millones de plusvalías.

PLAN ESTRATÉGICO

El presidente de Mutua hizo referencia a la puesta en marcha de su nuevo ‘Plan Estratégico 2018-2020’, que establece las líneas claves para garantizar el mantenimiento del crecimiento rentable y sostenido del grupo Mutua.

Según Garralda, el objetivo es que tanto los ingresos por primas como el beneficio crecieses en un rango entre el 5% y 10% anual acumulativo. De esta manera, estimo que en 2019 se podría llegar a un beneficio de 300 millones después de impuestos, una cifra que “sería un indicador de que vamos por el buen camino”.

Uno de los ejes principales del nuevo plan será la apuesta decidida por el crecimiento del negocio financiero y la gestión de patrimonios, con el refuerzo de Mutuactivos como gestora independiente, no bancaria, y hacerla crecer de “forma significativa” en el segmento del asesoramiento financiero a particulares.

Además, Mutua Madrileña buscará seguir aumentando su presencia en otras comunidades autónomas diferentes a Madrid y las regiones que la rodean.

La aseguradora quiere que dos tercios de la nueva producción de pólizas de Autos se realicen fuera de Madrid en los próximos años, frente al 50% que supone actualmente.

Además, la compañía subraya que seguirá “atenta” a las oportunidades de crecimiento inorgánico que puedan surgir, tanto en el negocio asegurador (dentro y fuera de España) como en el del asesoramiento financiero.

Garralda quiso dejar claro que se analizarán las opciones que surjan “tanto en vida como en no vida”. Las operaciones podrían ser dentro o fuera de España, aunque en el exterior los países que les interesan más son Perú o México, tras entrar en Chile, donde cuenta con BCI Seguros.

“No descartamos hacer una operación europea, pero somos poco receptivos”, añadió, para indicar que esto último no se aplicaría al mercado portugués, donde están abiertos a estudiar operaciones.

COMPRA DE INMUEBLES

El responsable de Mutua explicó que la compañía está estudiando la compra de un edificio en París, pues la capital francesa es el “mercado principal” de oficinas de Europa. Se trata, comentó, de una decisión “puntual” y que la compañía no tiene una “estrategia definida” de diversificar en materia de inversión en inmuebles.

“Seguiremos un enfoque de caso a caso” si surgen oportunidades de compra de inmuebles en capitales europeas, dijo, para señalar que si alguno puede materializarse se analizará si se vende algo en España, si se hace un canje o permuta, o si directamente se compra sin vincularlo a ninguna otra operación.

Según Garralda, ha sido “muy buena” inversión mantener la cartera de inmuebles del grupo, y que la venta de activos se puede decir que está “hibernando” hasta que cambie la curva de tipos de interés.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso