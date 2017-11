EL 50% DE LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES NO TIENE NINGUNA OFICINA BANCARIA

Google Plus

- Afecta sólo al 2,5% del total de la población . El porcentaje de habitantes en España sin acceso a una oficina bancaria en su municipio de residencia ha pasado del 2% en 2007 al 2,5 % en 2016, aunque el número de municipios desprovistos de oficina se ha incrementado “algo más”, pasando del 44% al 50% en este periodo.

Así lo explica el Banco de España en su último ‘Informe de Estabilidad Financiera’, publicado este jueves, en el que dedica un capítulo al ‘Acceso a la red española de oficinas bancarias por tamaño de municipio’ y en el que explica que estar en las poblaciones más pequeñas “exige un mayor esfuerzo a las entidades”.

Según el organismo, “el importante ajuste llevado a cabo por las entidades españolas ha permitido aproximar la capacidad de atención a sus clientes, medida en términos de oficinas por cada 1.000 habitantes, a las ratios de algunos países de nuestro entorno”.

A pesar de este “importante” esfuerzo, agrega el supervisor, España se mantiene a la cabeza de los principales países de la UE con una ratio de 0,62 oficinas por cada 1.000 habitantes.

En todo caso, indica que si bien las entidades españolas cuentan con un mayor número de oficinas per cápita, su tamaño, medido en términos de empleados por oficina, es el menor de entre los países comparables, con apenas 6,5 empleados por oficina.

Esta cifra es ligeramente mayor a la observada en 2007 (6,1 empleados por oficina), lo que revela una “ligera” tendencia a incrementar el tamaño de las oficinas a medida que su número se reduce.

El cuanto a la evolución del número de oficinas bancarias en España y su relación con el tamaño de la población de los municipios en que se ubican, el regulador destaca que en las poblaciones más pequeñas (de hasta 500 habitantes) la posibilidad de acceso a una oficina bancaria ya era muy limitada en 2007, fecha muy cercana al máximo de oficinas en España, y esta situación se mantiene en 2016.

Así, por ejemplo, el porcentaje de población desprovista de oficina en municipios de entre 100 y 500 habitantes era del 70% en 2007, y este porcentaje se ha visto incrementado en 5 puntos porcentuales en 2016.

Además, en los municipios de entre 500 y 1.000 habitantes el ajuste de capacidad ha tenido un efecto “más significativo” sobre el acceso de su población a los servicios financieros. En particular, la proporción de población sin acceso a una oficina ha pasado de representar un 27% en 2007 a un 39% en 2016.

El Banco de España explica que en términos de municipios sin oficina el impacto es “similar”, pasando de representar un 28% en 2007 a un 40% en 2016 para este mismo grupo de municipios con población entre 500 y 1.000 habitantes.

En términos agregados para el conjunto de la población española, el porcentaje de habitantes sin acceso a una oficina bancaria en su municipio de residencia ha pasado del 2% en 2007 al 2,5 % en 2016, aunque el número de municipios desprovistos de oficina se ha incrementado algo más, pasando del 44 % al 50 % en este periodo.

38% MENOS DE OFICINAS

Desde el año 2008, expone el Banco de España, el sistema bancario español viene experimentando una significativa reducción de capacidad que, entre otros factores de producción, se concreta en un ajuste en el número de oficinas de atención a sus clientes.

Así, por ejemplo, la cifra de oficinas del conjunto de entidades de depósito se situó en 27.811 en junio de 2017 frente a las 45.084 que había en diciembre de 2007, lo que supone una reducción acumulada del 38 %.

Sin embargo, comenta el supervisor, “las causas y la severidad de estas caídas, así como las consecuencias sobre el acceso a los servicios financieros por parte de los ciudadanos, no son uniformes en el conjunto del territorio sino que difieren en función del tamaño de los municipios”.

