MONTORO SUBRAYA QUE EL GOBIERNO PAGA “UN COSTE POLÍTICO” POR LUCHAR CONTRA EL FRAUDE FISCAL

- Destaca que España ha alcanzado el máximo histórico de convenios de doble imposición firmados. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que en el Gobierno “pagamos un coste político” por adoptar medidas de lucha contra el fraude fiscal. “A mí no me lo cuenten, pero estoy haciendo lo que tengo que hacer”, dijo.



En el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro defendió así las medidas adoptadas por su departamento, ante una interpelación urgente formulada por el PSOE relativa a la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude fiscal, cooperación fiscal internacional y medidas contra los paraísos fiscales.

Montoro reiteró que en los últimos cinco años se han recaudado más de 65.000 millones de euros procedentes de la lucha contra el fraude fiscal, “una media de más de 13.000 millones frente a una media de 8.800 millones de los cinco años anteriores, que es cuando ustedes gobernaban en España”, afirmó en referencia al PSOE.

“¿Eso no es luchar con más eficacia contra el fraude?”, dijo Montoro a la diputada socialista Patricia Blanquer, quien defendió la interpelación al ministro.

La parlamentaria citó los recientes documentos filtrados, los ‘paradise papers’, y el titular de Hacienda, en su turno, advirtió a los contribuyentes que aparecen en dichos documentos y no hayan regularizado su situación que esta “no ha prescrito” e incluso pueden estar incurriendo en un posible delito fiscal.

Montoro afirmó que “hemos perdido la batalla de la comunicación, pero no la de las cifras”, y el Gobierno lucha contra el fraude “con más eficacia que un Gobierno de izquierdas” y “pagamos un coste político por esto; a mí no me lo cuenten, pero estoy haciendo lo que tengo que hacer”.

Por otra parte, el ministro puso en valor que España está liderando la lucha contra los paraísos fiscales en el ámbito internacional, alcanzando el máximo histórico en cuanto a la firma de convenios de doble imposición, y afirmó que “España tiene una Agencia Tributaria de las mejores del mundo”.

