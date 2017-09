(Vídeo) PRESUPUESTOS. UGT PIDE A MONTORO MÁS GASTO SOCIAL EN 2018 Y UN IMPULSO A LAS POLÍTICAS INDUSTRIALES

Google Plus

(AVISO: esta noticia contiene imágenes y sonido de las declaraciones a disposición de los medios en el teléfono 915450102). El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, trasladará este miércoles al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 recojan un “crecimiento del gasto en políticas sociales” y que apuesten por políticas industriales.

En una entrevista concedida a Servimedia, Álvarez explicó que esta tarde se reúnen con el ministro de Hacienda para hablar de los Presupuestos de 2018, un encuentro que se entiende como una “toma de contacto” en el proceso de elaboración de las cuentas públicas del año que viene y en el que los sindicatos (también acude CCOO) quieren escuchar las “ideas” de Montoro.

En todo caso, Álvarez señaló que “me parece absolutamente necesario que en año 2018 no continuemos con el discurso de una rebaja de los impuestos, si no justamente que vayamos hacia el discurso del crecimiento del gasto en políticas sociales”.

En este sentido, pidió que los PGE tengan en cuenta a “las personas que lo han perdido todo” durante la crisis, y también haya un refuerzo en materias como la sanidad".

Además, recordó que el Estado es un importante empleador en España, y que los empleados públicos “tienen que rehacerse desde el punto de visto económico”. El responsable de UGT destacó que, tras el “importante” acuerdo para la estabilidad en el empleo, en los PGE de 2018 “tenemos que encarar aspecto carácter social” de las condiciones laborales de los empleados públicos y “recuperar de manera clara el poder adquisitivo de los salarios”.

Por otra parte, apuntó que la importancia de que España dé “el paso definitivo a la inversión de futuro”, por lo que en los PGE “hay que hablar de industria”.

SUBCOMISIÓN

En este punto, propuso que se constituya en el ámbito parlamentario una subcomisión que genere consenso sobre las políticas industriales de futuro y que éstas tengan partidas presupuestarias.

“Hay que hablar de investigación e innovación”, subrayó el secretario general del sindicato, quien agregó que es necesario “poder llegar a algún acuerdo estratégico” que permita, por ejemplo, que la energía sea limpia y a la vez tener un “precio razonable” tanto para la industria como para los consumidores domésticos. Según Álvarez, la industria tiene “dificultades para competir y eso tiene que ir a la política presupuestaria”.

El Gobierno aprobará en Consejo de Ministros a finales de este mes de septiembre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 sobre la base de un límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, de 119.834 millones de euros.

De esta manera, el Ejecutivo ha elevado el ‘techo de gasto’ un 1,3% en comparación con el de los PGE de 2017, que quedó en 118.337 millones. Antes del día 30 de septiembre el Gobierno debe remitir el proyecto al Congreso de los Diputados para comenzar su tramitación parlamentaria en el mes de octubre.

