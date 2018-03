MONTORO DICE QUE “LO IMPORTANTE” ES EL RESULTADO Y “NO LO QUE DIGAN LAS INSTITUCIONES”

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este lunes que “lo importante” es el resultado que ofrece la economía española, con una reducción del déficit público en 2017 por debajo del objetivo pactado, y “no lo que digan las instituciones, que están en su papel de advertir” sobre lo que sucederá este año.



En rueda de prensa para ofrecer los datos del cierre del ejercicio de las administraciones públicas para 2017, el ministro se refirió al Banco de España, que la pasada semana advirtió de que España podría incumplir el objetivo de déficit si el aumento de gasto no se contrarresta con más ingresos. “El Banco de España no se ha caracterizado por celebrar la política presupuestaria de este Gobierno”, lamentó Montoro, para agregar que le “da igual”.

“Lo importante es el resultado, no lo que digan las instituciones, que están en su papel de advertir”, dijo, al tiempo que pidió “reconocer cuál es el recorrido, por dónde ha transitado” la economía española, porque “para advertir ya hay unos cuantos”. El ministro manifestó que las instituciones españolas “cumplen su función, pero también deberían reconocer cuando las cosas salen bien y cuando se hace bien”.



