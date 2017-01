MONTORO DICE A LAS GRANDES EMPRESAS QUE LES “CONVIENE TRIBUTAR MÁS”

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que a las grandes empresas les “conviene tributar más”, ya que de lo contrario la “cohesión social no se sostiene”. “Hacemos política para el interés general”, aseguró.

Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, en la que el ministro defendió las últimas reformas llevadas a cabo en el Impuesto sobre Sociedades, con la recuperación del pago fraccionado y la eliminación de algunas deducciones.

Montoro indicó que el tipo efectivo que pagan en Sociedades los grandes grupos consolidados es de entre el 7% y el 8%, cuando el tipo nominal es del 25%. Se trata, dijo el titular de Hacienda, de que es una situación que “no se entiende y no se puede aceptar”, para añadir que es necesario que se “acerque” el tipo efectivo al nominal.

Además, señaló que estos “cambios en las condiciones” no se pueden calificar de “inseguridad jurídica”, y agregó que las “quejas” de las grandes empresas “son las mismas que en 2012”.

Entonces, recordó, el Gobierno se encontró con un tipo efectivo que era del 3%, con lo que los grandes grupos consolidados prácticamente “pagaban cero”, por lo que se tomaron medidas.

“No les gustó, pero les vino bien”, dijo el ministro, quien destacó que desde entonces se ha producido un importante desapalancamiento.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso