MONTORO DEFIENDE QUE LA AGENCIA TRIBUTARIA LUCHA CONTRA EL FRAUDE "CON MUCHA EFICACIA Y PROFESIONALIDAD"

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defendió este martes que la Agencia Tributaria lucha contra el fraude “con una gran eficacia y profesionalidad”.



Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Montoro respondió así a la pregunta del socialista Juan María Vázquez sobre si el Gobierno está satisfecho con los resultados recaudatorios obtenidos el pasado año en la lucha contra el fraude fiscal.

En la formulación de su pregunta, el senador socialista criticó que la recaudación de la lucha contra el fraude bajó en los dos últimos años y que España es el país con mayor economía sumergida de la UE, con 8 puntos menos de recaudación que la media de la eurozona. “Sabiendo todo esto no han puesto los medios necesarios para avanzar sino retroceder”, afirmó, para finalizar pidiendo a Montoro que “se ponga las pilas y recaude más en la lucha contra el fraude”.

Por su parte, el responsable de Hacienda replicó que los resultados de 2017 fueron de 14.792 millones de euros recaudados en la lucha contra el fraude y de 14.883 millones en 2016. “Usted ha catalogado de caída dramática cantidades prácticamente iguales”, aseguró Montoro, para añadir que “desde que gobierna el PP, la recaudación ha sumado 80.124 millones de euros, mientras que cuando ustedes gobernaban la lucha contra el fraude recaudó 50.520 millones de euros”. “¿Quién lucha contra el fraude, el Gobierno socialista? Hay una diferencia muy notable”, respondió.

“Que critique a este Gobierno porque no lucha contra el fraude me parece una cosa incalificable”, prosiguió el ministro, para concluir afirmando que “si algo ha caracterizado a este Gobierno ha sido por su afán” en la lucha contra el fraude. “Ojalá hubiéramos tenido gobiernos así en España y habríamos avanzado realmente mucho”, zanjó.



