MONTORO, SOBRE LAS CRÍTICAS DE AZNAR AL PP ACTUAL: “SOMOS LOS MISMOS”

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, mostró este miércoles todo su respeto al expresidente del Gobierno José María Aznar, a quien recordó que en algunos casos “somos los mismos” los que trabajaron con él y los que ahora forman parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados, Montoro se pronunciaba así sobre una reciente entrevista a Aznar, en la que afirmaba que no reconocía al PP actual y que consideraba que ocho años al frente de un Gobierno son suficientes.

“Tiene todo mi respeto, he trabajado en su Gobierno en las mismas áreas que con Rajoy”, explicó el ministro, quien agregó que “somos los mismos los que estamos haciendo estas políticas” y que, por ejemplo, en su caso es incluso en el mismo edificio físicamente.

El titular de Hacienda puso en valor que “España se está recuperando por la capacidad de los españoles”, aunque agregó que la mejora económica “no se estaría dando si el Gobierno no estuviera aplicando las políticas” que ha puesto en marcha.

