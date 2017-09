MONTORO AFIRMA QUE EL PSOE “NO HA CONTRIBUIDO EN NADA” AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que el PSOE “no ha contribuido en nada” a la recuperación económica al no apoyar ningún Presupuesto General del Estado del Gobierno del PP.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro de Hacienda respondió así a la diputada del Grupo Socialista Adriana Lastra, quien le preguntó si el Gobierno tiene intención de revertir en los presupuestos de 2018 “los recortes en derechos y prestaciones sociales de los últimos cinco años”, y señaló que si la salida de la crisis no es igual para todos y esto se refleja en los Presupuestos de 2018, el Gobierno no podrá contar con el apoyo de su grupo parlamentario.

En su respuesta, Montoro señaló que la intención del Gobierno es que los próximos presupuestos contribuyan a la creación de más de 500.000 empleos y que lo harán incrementando el gasto social.

Durante su intervención, el titular de Hacienda afirmó que en los Presupuestos de 2016 el gasto total de las Administraciones Públicas era 18.000 millones inferior al de 2011 mientras el gasto social había subido 8.000 millones.

Montoro, además, indicó varias cifras, como el gasto presupuestado en educación, dependencia o pensiones, para señalar que estas partidas son superiores con su Gobierno que con los del PSOE. “¿Dónde están los recortes sociales?”, añadió el ministro.

Por su parte, la diputada socialista denunció que el Gobierno popular ha traído mayor desigualdad y señaló algunas de las consecuencias de sus políticas como el copago farmacéutico, la paralización de la ley de dependencia, la reducción de las becas universitarias, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, o una reforma laboral que había dado lugar a la pobreza de los trabajadores.

Lastra afirmó también que se ha visto que el problema “no era la crisis, sino el modelo ideológico del PP”, que había llevado “a la desprotección social al mismo tiempo que ayudaba a los defraudadores, a los 'lobbys' y a las grandes empresas”.

