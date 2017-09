EL MINISTERIO DE ENERGÍA DESTACA UN DIÁLOGO “MUY POSITIVO” CON LA OPOSICIÓN SOBRE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, destacó este jueves la interlocución que el Gobierno mantiene con los grupos de la oposición en el Congreso, con quienes hay un diálogo “muy positivo” en lo referente a la elaboración de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Navia realizó estas declaraciones en una conferencia organizada por el diario ‘el Economista’ y la consultora EY en la que también participaron altos cargos de varias empresas del sector para analizar los aspectos más relevantes del sector energético español ante la nueva legislación.

Así, el secretario de Estado señaló la importancia de la ley como “un texto fundamental”, algo en lo que, afirmó, “coindicen todos los grupos políticos”, de quienes destacó también una voluntad de llegar a acuerdos que ha permitido conseguir avances.

En esta línea, Davia señaló la importancia del consenso para tener un mensaje coherente como país y así poder influir en la legislación en el ámbito europeo, por lo que destacó la existencia de un proceso abierto de participación y consulta pública de la ley “para que todo el mundo participe”.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que, al margen del consenso político, para dar estabilidad y seguridad jurídica es fundamental una seguridad económica y financiera, por lo que consideró que tendrá que hacerse una ley que genere empleo y no suponga una reducción de la industria o que haya mayores costes que ingresos.

En este sentido, Davia subrayó la importancia de que la transición energética sea un proceso gradual y señaló la conveniencia de diversificar políticas para evitar errores que “nos lleven a situaciones de no retorno”.

MANTENER LA NUCLEAR

Por otra parte, Davia se refirió a varios temas concretos surgidos durante la conferencia. Respecto a uno de ellos, la energía nuclear, el secretario de Estado afirmó que la postura del Gobierno “es clara” al señalar que “la energía nuclear tiene que jugar un papel en el ‘mix’ energético ya que renunciar a ella tendría consecuencias en los costes de la electricidad y en las emisiones”. En la misma línea, añadió que España lleva más de 40 años invirtiendo en este tipo de energía y que “no tendría sentido decidir amortizarla” cuando otros países están prorrogando su uso.

Sobre las energías renovables, Davia subrayó que España “lo está haciendo bien” y que al haber esperado más que otros países “ahora estamos aprovechando las ventajas tecnológicas desarrolladas los últimos años”.

También en referencia a las renovables Davia declaró que “el Gobierno no está condicionando el objetivo de renovables a que haya interconexiones” y señaló que “queremos hacer lo máximo que podamos pero que sea posible, con las interconexiones actuales”.

El secretario de Estado también se refirió al transporte y los vehículos eléctricos como algo “fundamental” y afirmó que España se encuentra en una fase en la que es necesario invertir más en la infraestructura de recarga de los vehículos.

Además, Davia destacó la importancia de invertir en el desarrollo de tecnologías a través del ‘I+D’ y también mencionó la necesidad de aumentar la inversión social para dar recursos a aquellos hogares que tienen menos, que, según señaló, suelen ser también los menos eficientes.

Por último, también mencionó el autoconsumo para afirmar que “estamos totalmente abiertos pero tenemos una restricción que es que no queremos distorsionar el mercado” y consideró que “es mucho más eficiente fomentar otras formas que el autoconsumo a menor escala”.

