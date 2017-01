BÁÑEZ CIFRA EN 3.485 MILLONES EL GASTO GLOBAL EN REDUCCIONES Y BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN EN 2016

Google Plus

- Las conversiones de las reducciones en bonificaciones podrían empezar pronto. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, indicó este viernes que las reducciones y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para fomentar la contratación supusieron un gasto global de 3.485 millones de euros, por encima de los 3.371 millones en 2015.

Durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, la ministra destacó que mientras que en 2011 se perdieron 350.000 ocupados, con estos incentivos en 2015 se ganaron 533.000 empleos.

En este sentido, Báñez señaló que con la convalidación del real decreto sobre Garantía Juvenil el próximo martes daría comienzo la conversión de las reducciones en bonificaciones con el objetivo de aliviar las cuentas de la Seguridad Social y que este gasto se sufrague a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

“Hay un esfuerzo por corregir las barreras de los jóvenes” para acceder a un empleo, afirmó Báñez, quien explicó que ya ha trasladado a los interlocutores sociales que se va a renovar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para el periodo 2017-2020.

“Nos queda mucho por hacer pero hemos avanzado en un camino de acuerdo y consenso y de oportunidades para los jóvenes”, recalcó.

FONDO DE RESERVA

La ministra quiso dejar claro que “el Gobierno va a pagar puntualmente las pensiones” y “utilizará el Fondo de Reserva cuando sea necesario, o la emisión de deuda cuando sea necesario”.

“Se va a cumplir la ley y se van a pagar las pensiones con los mecanismos legalmente establecidos para hacerlo mes a mes”, defendió.

La ministra puso de relieve que el número de pensiones se ha incrementado en casi 600.000 desde 2011 hasta 2017, con una nómina mensual que ha crecido un 20,28% en ese periodo hasta los 8.647 millones de euros y la pensión media de jubilación ya se sitúa en los 1.054 euros mensuales.

Además, Báñez pidió poner en valor que el complemento por maternidad, cuyo importe medio asciende a casi 57 euros, se ha otorgado a más de 150.000 mujeres, más de la mitad de las altas iniciales reconocidas desde enero de 2016.

La ministra reclamó que se valore el sistema que tenemos y para mejorarlo y hacerlo sostenible en el futuro animó a presentar “todas las propuestas posibles” pero con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

Este año deben renovarse las recomendaciones que elabora el Pacto de Toledo en materia de pensiones y “esa es la gran oportunidad que tienen para poner deberes a los gobiernos”, señaló Báñez.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

Por su parte, la oposición criticó que la ministra no acudiera a la Cámara Baja con los datos de cierre de las cuentas de la Seguridad Social, uno de los motivos por los que el Grupo Socialista había pedido su comparecencia.

Así, la diputada de este grupo Mercè Perea acusó a la ministra de esconder las cifras y le pidió que “facilite datos, vayamos de frente pero no nos hagamos trampas al solitario”.

Asimismo, recalcó que el Grupo Socialista está llevando a cabo una iniciativa con UGT para impulsar una mejora de las pensiones públicas ante el “inmovilismo” del Gobierno y se mostró segura de que “llegaremos a acuerdos porque ustedes se darán cuenta de que no tienen mayoría absoluta”.

Desde la filas del Grupo Parlamentario Popular, Carolina España respondió a la diputada socialista que “me daría cierto pudor si fuera del PSOE hablar del déficit” porque “son expertos en dejarlo todo en déficit”.

Por parte de Unidos Podemos, Aína Vidal le dijo a Báñez que “no reconozco este país de unicornios que usted nos ha dibujado”, mientras que la diputada de En Marea, Yolanda Díaz, aseguró que desde el Gobierno “han presupuestado mal (las cuentas de la Seguridad Social) a sabiendas” porque “hay una estrategia para privatizar pensiones”.

