MÁS DE UN MILLÓN DE HOGARES SOBREVIVE SIN INGRESOS EN ESPAÑA

Un total de 1.163.700 personas en España viven en hogares en los que no entra ningún tipo de ingresos, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Servimedia.

De esta cifra, 319.200, el 37,4%, viven solos en el hogar, mientras que 263.600 (el 22,7%) convive con otra persona.

Asimismo, 202.500 personas, que representan el 17,4%, viven en hogares con otras dos personas, y 220.800, un 19%, con tres.

Por su parte, 103.500 personas viven en hogares en los que habitan cinco personas y no entra ningún tipo de ingresos, 35.400 casas con seis personas, 7.700 con siete personas, 5.600 con ocho personas y 5.400 con nueve personas.

Comparado con hace un año, el número de personas que vive en hogares en los que no entra ningún tipo de ingresos ha descendido en más de 170.000 personas, puesto que en el segundo trimestre de 2016 eran más de 1.337.000 quienes se encontraban en esta situación.

