MÁS DE 200 MERCADOS DE TODA ESPAÑA PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA ‘ME GUSTA MI MERCADO 2017’

Google Plus

Más de 200 mercados municipales y mayoristas de toda España participan ya en la campaña ‘Me Gusta Mi Mercado 2017’, impulsada por la Unión Mundial de Mercados Mayoristas y Minoristas (WUWM) y coordinada por Mercasa en España.

Esta campaña se concreta en una acción coordinada en más de 30 países de Europa, América y Asia, con la participación de más de 3.000 mercados, que a lo largo del mes de mayo de cada año realizan actividades de promoción de los Mercados Municipales, para poner en valor su función vertebradora del comercio de alimentación en las ciudades.

Con el objetivo de poner en valor la función vertebradora del comercio de alimentación en las ciudades, la campaña ya está tomando forma en diversos mercados a través de la organización de actividades, como visitas guiadas o degustaciones para clientes; la utilización de la imagen de la campaña a nivel online y también en materiales de promoción físicos, como soportes gráficos, folletos, decoración de mercados, pegatinas o bolsas de la compra.

La inscripción a esta campaña permanecerá abierta durante todo el mes de mayo y para para participar, el Mercado Municipal, el Mercado Mayorista, la institución o la asociación de comerciales interesados deberán cumplimentar un formulario en la web.

Una vez realizada la inscripción, el solicitante recibirá la imagen de la campaña con la autorización correspondiente para su inclusión y utilización en los soportes y acciones que consideren oportunos.

Cada año, la Unión Mundial de Mercados Mayoristas y Minoristas propone un objetivo común de la campaña, que este 2017 se centra en promocionar los mercados entre la población más joven a través del eslogan ‘Markets for the new generation’.

En España, este mensaje se amplía con el lema ‘Mercados Vivos. Ciudades sostenibles’, poniendo en valor la importancia del comercio de calidad y proximidad, así como su vinculación con la cultura comercial y alimentaria de España, dirigido igualmente y de manera especial a la población más joven.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso