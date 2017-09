UGT PIDE MEJORAR LAS BONIFICACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, reclamó que las bonificaciones a la contratación de las personas con discapacidad se mejoren, ya que son “una puerta” de acceso al mercado laboral.

En una entrevista concedida a Servimedia, Álvarez se posicionó a favor de eliminar muchas de las bonificaciones a la contratación que existen actualmente, al considerar que son un gasto para las arcas de la Seguridad Social y no surten efecto.

No obstante, se mostró a favor de mantener aquellas destinadas a los colectivos con más dificultades de inserción laboral como son las personas con discapacidad, en cuyo caso abogó por mejorarlas.

El líder sindical apostó por hacer una revisión de muchas de las medidas laborales destinadas a jóvenes, autónomos o pensionistas.

En concreto, dijo que en UGT “no vamos a estar en la línea de que otra vez se vuelvan a rebajar los impuestos a los más poderosos, al contrario, hay que acabar con las deducciones fiscales”, revisar las pensiones y acordar un alza superior al 0,25% actual para que no sigan perdiendo poder adquisitivo, “reactivar el Plan Prepara en una situación puente” o reinstaurar el contrato relevo con los recursos que no se han invertido de la Garantía Juvenil, lo que según Álvarez, generaría “decenas de miles de puestos de trabajo dignos en nuestro país”.

Otra de las cuestiones en la que incidió el responsable de UGT fue en la tarifa plana de 50 euros para los autónomos. “Me gustaría saber si realmente hemos estado ayudando a los emprendedores, ayudando a aquellas personas que hay que darles toda la protección y evitarles de toda la burocracia posible”, manifestó Álvarez.

Pero quiso dejar claro que no está de acuerdo con que “haya una tarifa plana para que se repartan pizzas o comida a domicilio” y a los que se les paguen salarios bajos.

Asimismo, dijo que el sindicato va a seguir reclamando que la Seguridad Social se financie, en parte, con impuestos generales directos porque el sistema “necesita estabilidad”, pese a que “quizá a corto o medio plazo se puedan ir equilibrando las cuentas”.

“Los pensionistas y futuros pensionistas tenemos que tener la tranquilidad de que vamos a cobrar la pensión”, remarcó el máximo representante de la central. “Tender a reequilibrar sería muy positivo, no para la Seguridad Social solo ni para los trabajadores, para la propia sociedad”, concluyó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso