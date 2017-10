ROLDÁN DICE QUE SIN LAS MEDIDAS DEL BANCO DE ESPAÑA, MENOS ENTIDADES HABRÍAN SOBREVIVIDO A LA CRISIS

José María Roldán, actual presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) y ex director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, afirmó este jueves que sin las medidas adoptadas por el Banco de España, menos entidades habrían sobrevivido a la crisis financiera.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la crisis financiera de España y el programa de asistencia a la banca, apuntó que “todas las autoridades supervisoras podrían haber hecho más” en los años de la crisis financiera.

En todo caso, aseguró que “sin las medidas” del Banco de España, “el número de entidades supervivientes hubiera sido menor”.

Sobre las quejas de algunos grupos por la falta de autocrítica, consideró que ésta “tiene que ser constructiva” para “aprender de los errores y evitar” que se repitan. “Estoy de acuerdo con que debemos aprender de los errores del pasado”, dijo Roldán, quien agregó que “a las puertas de los problemas no se podía ver la complejidad de lo que se venía encima”. Así, indicó que “jamás hubiera pensado que pudiéramos tener una crisis de la magnitud”.

Por otra parte, apuntó que un 30% de las entidades financieras cayeron, pero un 70% sobrevivió y la diferencia fue “la calidad de la gestión”.

Respecto a la regulación, afirmó que sólo sirve si se cumple, por lo que “hay que ser cuidadoso en que se cumplan las regulaciones”.

Interpelado por la crisis de Banco Popular y su resolución y venta al Santander, indicó que es mejor que de ese tema “sean otros los que hablen”.

“Somos una asociación, no tenemos información ni privilegiada ni especialmente buena” sobre ese tipo de situaciones y sería temerario hacer comentarios, apuntó.

PUERTAS GIRATORIAS

Roldán respondió también a las críticas de algunos grupos por el hecho de haber pasado del Banco de España a la patronal AEB, y señaló que la legislación sobre conflicto de intereses tiene que ser “clara y predecible” y que él cumplió con la normativa vigente.

Además, señaló que buscó el trabajo después de dejar de ser director general de Estabilidad Financiera del Banco de España y no antes.

El presidente de la AEB aseguró que su caso no es el de una “puerta giratoria”, ya que tras 30 años en el sector público pasó al privado, con lo que lo único que hizo fue cruzar una puerta.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso