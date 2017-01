HACIENDA REVISARÁ LA “UTILIDAD” DE LOS MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE LIQUIDEZ TRAS REFORMAR LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este jueves que el “Gobierno está empeñado en llevar adelante la modernización” del sistema de financiación autonómica, y que cuando se acuerde su reforma se “revisará” la “utilidad” de los mecanismos extraordinarios para dotar de liquidez a las comunidades implementados en los últimos años, entre los que se encuentra el FLA.

Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, a la que acudió para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento durante la legislatura.

Montoro explicó que en este 2017 se va a “entrar” en la financiación autonómica, para “renovarla, remozarla en el sentido de actualizarla y reinventarla”.

El objetivo, subrayó, es que “aquellos que son más profundamente críticos” con el actual modelo “se encuentren bien porque se incorporen elementos de auténtica novedad”.

Según el ministro, es una “oportunidad hacerlo ahora”, ya que “no es lo mismo hacerlo con un déficit público pavoroso que cuando los entes locales están en superávit y las autonomías en 2016 lo situarán por debajo del 1% y con una senda que en tres ejercicios lo reducirá a cero”.

El titular de Hacienda destacó la importancia de “eliminar inequidades” y que esté garantizado que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan los mismos servicios públicos en términos de calidad y cantidad.

Además, recordó que la situación de un Gobierno en minoría y un Parlamento fragmentado hace que la reforma de la financiación autonómica “o nace con las votaciones de esta Cámara o no nace”.

“O nos ponemos de acuerdo o no habrá sistema de financiación; o lo votamos la gran mayoría conjuntamente o no nace, ya podemos hacer la mejor teoría del mundo o llamar a los mejores expertos, pero van a ser sus señorías las que tengan la palabra”, expuso.

En este sentido, subrayó que está “convencido” de que se va a conseguir un acuerdo, aunque la tarea será “exigente”.

