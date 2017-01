LA CNMC MANTIENE LAS OBLIGACIONES DE TELEFÓNICA EN EL MERCADO MAYORISTA

Google Plus

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado mantener a Telefónica las obligaciones que tiene impuestas a nivel mayorista y, en particular, la de ofrecer el servicio de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT) a precios orientados a costes.

Según informó la CNMC, así lo recoge la medida definitiva para la regulación de los mercados de acceso minorista y mayorista a la telefonía fija (mercados 1 y 2 de la Recomendación de la Comisión Europea de 2007).

Esta medida aborda la regulación de las condiciones de acceso a la red telefónica fija para los usuarios finales (mercado 1) y también, a nivel mayorista, para los operadores alternativos a Telefónica (mercado 2).

Una vez estudiadas las condiciones de competencia de estos mercados, la CNMC ha decidido mantener la regulación mayorista a la que está sometida Telefónica para fomentar la competencia en los mercados de servicios de telefonía fija.

Para la CNMC, la regulación de este mercado mayorista beneficia especialmente a los usuarios que no tienen la telefonía fija empaquetada con la banda ancha, tanto del mercado residencial como empresarial.

En el caso del mercado minorista de acceso (mercado 1), cuyas obligaciones más significativas (regulación de los precios de la cuota de abono y de conexión) ya fueron retiradas en el año 2012, la CNMC ha decidido eliminar las escasas obligaciones que aún se mantienen.

La Comisión Europea eliminó tanto el mercado minorista como el mayorista de acceso telefónico de su última Recomendación de mercados (2014). No obstante, a la vista del análisis realizado, la CNMC considera que mantener la regulación en el mercado mayorista continúa siendo necesario para garantizar un desarrollo competitivo del mercado minorista.

