BANKIA ESPERA MANTENER EL "LIDERAZGO" EN EFICIENCIA, RENTABILIDAD Y SOLVENCIA EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, afirmó hoy que el objetivo de la entidad es mantener el "liderazgo" en los próximos años en eficiencia, rentabilidad y solvencia entre los seis grandes bancos españoles.

Así lo indicó Goirigolzarri durante su intervención en la Feria Nacional del Vino (Fenavin) en Ciudad Real, coincidiendo con el día que se cumplen cinco años de su nombramiento como presidente del banco.

"Al final de 2016 Bankia fue, entre los seis grandes bancos, la entidad que en España tenía la mejor eficiencia, el mayor nivel de solvencia y la mayor rentabilidad sobre fondos propios, con un modelo de negocio capaz de generar capital de forma orgánica, y poder repartir dividendos a sus accionistas", apuntó.

Para continuar por esta senda, afirmó el presidente de Bankia, “nuestra idea central, nuestro foco, va a ser el cliente, escucharle y servirle”. “Nuestro objetivo es que en los próximos años Bankia sea vista por los consumidores como una entidad cercana, sencilla y transparente”, añadió.

En este sentido, quiso dejar claro que este posicionamiento debe alcanzarse “desde el diseño de productos, que pretendemos sea sencillo de entender, transparente y sin letra pequeña, hasta la configuración de nuestros canales virtuales o el diálogo con nuestros clientes”.

Para ello, continuó, es preciso continuar apostando por la eficiencia, “porque no hay calidad de servicio excelente, que sea sostenible, si no se basa en una eficiencia excelente”.

A la hora de hacer balance sobre sus cinco años de gestión, Goirigolzarri puso en valor que Bankia es “el único banco europeo que ha conseguido los objetivos de un Plan de Reestructuración con dos años de anticipación”.

Además, afirmó que la entidad ha establecido “un estricto código de valores de contenido auténtico, que debe ser la guía, porque debemos ser intolerantes con la transgresión de los mismos".

"Cuando recibimos las ayudas nos convertimos en un banco solvente, pero eso no nos aseguraba la sostenibilidad. Había muchos ejemplos en Europa de bancos que tras recibir ayudas, fracasaron", explicó.

En este marco, Goirigolzarri recordó que la entidad ha comenzado la devolución de ayudas "por un total de 1.838 millones de euros, a través de los tres primeros dividendos de su historia y la privatización del 7,5% del banco".

